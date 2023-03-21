 

Женщины легче мужчин переносят многие инфекции из-за повышенной активности определенного гена

21.03.2023, 10:10, Разное
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Молекулярные биологи из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США) обнаружили ген, определяющий разницу в переносимости инфекций у мужчин и женщин. Он отвечает за выработку белка UTX, который, в свою очередь, оказывает влияние на структуру белковой оболочки ДНК и эффективность ее сопротивляемости вирусам.

Активное управление метаболизмом клеток

Организм мужчин содержит больше NK-клеток, благодаря которым он борется с инфекциями. Но это не способствует повышению сопротивляемости болезням по сравнению с женским организмом. Иными словами, у женщин иммунитет лучше противостоит простуде и другим вирусным заболеваниям. Все дело в активности гена KDM6A, который и был открыт учеными. Как показали опыты на мышах, искусственное понижение активности гена KDM6A приводило к тому, что самки оказывались столь же уязвимыми для поражения инфекциям, как и самцы.

Такое значение гена объясняется выработкой пептида UTX, который влияет на белковую оболочку ДНК и тем самым может регулировать активность метаболизма человеческих клеток уже посредством воздействия на другие гены.

В результате у женщин при сравнительно небольшом количестве NK-клетки ведут себя более активно в противостоянии патогенам.

Разница на генном уровне

Сами NK-клетки представляют собой один из типов лимфоцитов, отвечающих за подавление вирусных инфекций и поддержание здоровья за счет иммунной системы.

Более высокая активность белка UTX связана с тем, что ген KDM6A находится в женской Х-хромосоме. Его особенность залучается в том, что являясь копией гена на второй Х-хромосоме в женской ДНК он не пребывает в отключенном состоянии, характерном для такого рода “вторичных” генов.

Исследования также затрагивали и возможные факторы влияния половых гормонов самок и самцов на активность пептида UTX в лимфоцитах. Однако такой связи обнаружено не было, что свидетельствует исключительно о генетической природе различий в действии иммунитета у мужчин и женщин.


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