Классические украшения, пояс или современная кольчуга: как стильно добавить в свой образ цепи, которые будут в тренде в этом году

Первый весенний месяц моды дал нам довольно четкое представление относительно того, что мы будем носить в ближайшие месяцы.

Модели самых влиятельных модных брендов дефилировали по подиуму в нарядах с кружевом, кисточками, тюлем. Весенняя мода 2023 года будет заключаться в деталях.

Одной из таких деталей являются цепи и другие предметы и аксессуары из металла, которые будут практически повсюду в 2023 году. Это самый настоящий тренд этого года.

Вот несколько идей, которые помогут добавить этот аксессуар в наряды модниц.

Современная кольчуга

Кольчуга больше не предназначена только для средневековья. Жилет с цепочкой поверх любого топа является хорошим способом разнообразить и оживить наряд.

Можно использовать что-то достаточно минималистичное и носить цепочку в качестве основного украшения или же выбрать какой-то довольно яркий и эффектный наряд.

С ярко-синим костюмом, многослойным блейзером, беретом, узорчатыми ботинками и эффектным поясом, кольчуга будет выглядеть просто невероятно.

Яркая цепочка

Красиво смотрится однотонный наряд нейтральных цветов вместе с цепочкой яркого и красочного оттенка, надетой на пояс.

Можно подобрать как более минималистский аксессуар, так и более эффектную версию, чтобы свободный конец пояса свисал практически до колена. Интересно смотрится цепочка с различными геометрическими фигурами связанными друг с другом.

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На вечеринку

Если когда-то сомневались относительно того, что надеть на прогулку или на вечеринку, то блестящее платье всегда является отличным вариантом.

Чтобы сделать образ еще более интересным и притягательным, стоит добавить стильную и модную цепочку на пояс. Такой аксессуар точно привлечет к себе внимание.

Изящная цепочка

Чтобы добавить своему образу изюминку и притягательность, совсем не обязательно выбирать аксессуар с массивными звеньями. Простая тонкая цепочка может стать идеальным и минималистичным штрихом, который позволит добавить женственность совершенно любому наряду.

Такой аксессуар на шее идеально смотрится с самой простой одеждой и придает изящный блеск.

Стальные рукава

Очень интересно и стильно смотрится топ или водолазка с коротким рукавом и цепочкой. Металлические звенья, завязанные в виде банта, помогают привнести в образ дополнительную эстетику. Это все выглядит очень красиво и помогает придать образу притягательность.

Такая деталь точно не останется незамеченной и будет привлекать к себе много внимания.

Цепи помогут создать стильный образ, который будет запоминающимся.