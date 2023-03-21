Жители негазифицированных населённых пунктов будут платить за газ по принципу «Бери или плати»

Коммунальщики начали рассылать россиянам письма об изменениях в договорах на поставку газа – «Газпром» переводит абонентов на схему оплаты «Бери или плати». Этот принцип распространяется и на негазифицированное жильё.

Схему «Бери или плати» впервые применили газовые компании Нидерландов при заключении долгосрочных контактов с клиентами. Добыча газа – высокозатратное производство, поэтому поставщики хотят гарантированно «отбить» свои вложения. Получателю, подписавшему такой договор, необходимо оплачивать объём топлива, даже если он по каким-то причинам его не взял.

Ранее «Газпром» работал по этой схеме только с зарубежными клиентами, но падение экспортных поставок заставило госкорпорацию искать выручку на внутреннем рынке.

– До сегодняшнего дня мы практически дарили газ российскому населению. Сто долларов за тысячу кубометров – это даром, – говорит Алексей Миллер. – Жители же негазифицированных домов вообще ничего не платили. К сожалению, мы больше не можем делать такие подарки. Новая формула позволит не закладывать риски в формулу цены и поровну разложить стоимость газа на пользователей и не-пользователей. По большому счёту все в выигрыше.

Теперь каждый собственник жилья должен заключить прямой договор с ПАО «Газпром» и ежемесячно выкупать 8,3 кубометра газа на каждого человека, прописанного в квартире. В частных домах норматив будет выше. Неиспользованный газ оплачивается абонентом, даже если жильё не газифицировано. Попытки перепродажи неиспользованного газа населением будет преследоваться, как спекуляция.

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