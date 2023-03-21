Как прошел день рождения Брюса Уиллиса, которому диагностировали деменцию — фото и поздравления

В феврале этого года “крепкому орешку” Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. Семья актера, в том числе его бывшая и нынешняя жены Деми Мур и Эмма Хеминг, сразу же сделала официальное заявление и продолжает открыто говорить о своем горе с поклонниками. По случаю дня рождения актера, которому в минувшее воскресенье исполнилось 68 лет, родственники кинозвезды поделились трогательными фото и видео в социальных сетях. Так, в своем эмоциональном посте Хеминг призналась, что они с мужем и детьми переживают по-настоящему тяжелые времена, и она не собирается скрывать от фанатов тот факт, что болезнь все перевернула с ног на голову.

Сегодня день рождения моего мужа. Я начала утро со слез, как вы можете видеть по моим опухшим глазам и сопливому носу, – сказала она на видео. – Я просто думаю, что важно, чтобы вы видели все это со стороны. Я часто получаю сообщения, в которых говорится: “Я не знаю, как ты с этим справляешься”, на что я отвечаю: “У меня нет выбора”. Хотела бы я быть более легкомысленной, но я также воспитываю двоих детей, так что иногда в жизни нам приходится взрослеть и приступать к делу. У меня действительно бывают моменты отчаяния. Ежедневное горе. И я чувствую эту боль даже сегодня, в его день рождения.

В другой публикации 44-летняя Хеминг нежно поздравила Брюса, выложив слайд-шоу под песню Стиви Уандера “As”.

Мое пожелание Брюсу на день рождения состоит в том, чтобы вы продолжали поддерживать его своими молитвами и высокими вибрациями, потому что его чувствительная душа это оценит. Большое спасибо за то, что вы его тоже любите и заботитесь о нем.

Разумеется, знаменитого отца поздравили и взрослые дочери от брака с актрисой Деми Мур. Например, 31-летняя Скаут поделилась детской фотографией, на которой запечатлена сидящей у Уиллиса на плечах. В посте девушка назвала его “одним из лучших друзей, иконой боевиков и милейшим папочкой”.

Какая же привилегия быть дочерью этого человека и узнать так много о жизни, радости, озорстве и искусстве через общение с ним, – написала она. – Горе — это цена, которую я всегда буду платить, чтобы узнать, каково это — чувствовать такую любовь. Я посылаю свою любовь всем, кто когда-либо чувствовал, как безгранична любовь и человечно горе.

29-летняя Таллула и 34-летняя Румер, беременная первенцем (да-да, вскоре Уиллис и Мур впервые станут дедушкой и бабушкой), тоже опубликовали на своих страницах трогательные послания. Естественно, к ним присоединилась и Деми.

С днем рождения, Брюс! Я так рада, что мы смогли отпраздновать. Люблю тебя и люблю нашу семью! Спасибо всем за любовь и теплые пожелания, – написала она.

Напомним, что Брюс Уиллис воспитывают еще двух дочерей с Эммой Хеминг — 10-летнюю Мейбл и 8-летнюю Эвелин. Семья живет в Нью-Йорке рядом с Центральным парком. К слову, недавно Хеминг записала видео, в котором попросила папарацци оставить ее мужа в покое.