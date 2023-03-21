“Я жесткая мама”: Ева Лонгория рассказала, как воспитывает своего 4-летнего сына

Звезда “Отчаянных домохозяек” родила своего единственного сына Сантьяго, когда ей было уже 43 года. Поздняя беременность и долгожданное материнство, по признанию самой Лонгории, полостью изменили ее жизнь.

Раньше я для себя была центром вселенной. Поэтому принимать все решения, основанные на мне, моих потребностях и моих желаниях, было куда труднее, чем сейчас, когда я этим центром стал мой сын. Сейчас я очень легко могу сказать “нет” многим вещам, — рассказала она в откровенном интервью на шоу “Кто разговаривает с Крисом Уоллесом?”.

Описывая, какой матерью она является для своего сына, актриса заявила:

Я — сторонник дисциплины и в том смысле очень жесткая мать. Я придерживаюсь четкого распорядка и режима сна. И никаких конфет! Правда, если очень хочется, то можно одну — не больше.

Лонгория добавила, что как и любого современного ребенка Сантьяго очень интересуют гаджеты. Поэтому для игр на iPad выделено строго определенного время, которое нельзя изменить ни слезами, и уговорами. Еще одно правило, которому должен неукоснительно следовать 4-летний мальчик — всегда убирать за собой.

Он готовит еду вместе со мной. И каждый раз, когда поел, ему приходится нести свою тарелку в раковину. И все за собой убирать. Мы называем это очисткой пространства. Конечно, он это ненавидит. Тем не менее, делает это с большой любовью — я это вижу.

Напомним, своего первенца Ева Лонгория родила от мексиканского телемагната Хосе Бостона, за которого вышла замуж в в 2016 году. Под венец Ева шла в платье, автором которого стала ее лучшая подруга – Виктория Бекхэм. Сантьяо появился на свет спустя два года. Этим летом мальчику исполнится 5 лет.