 

Только с разрешения врача: названа главная опасность передозировки витамина D

21.03.2023, 9:07, Новости дня
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Согласно мнению врача-гепатолога Сергея Вялова, чрезмерное употребление витамина D может нанести вред здоровью человека. Обычно
дело касается тех, кто любит практиковать самолечение.

Организму взрослого достаточно витаминов, получаемых из еды, и суточная
потребность в витамине D составляет около 600-800 МЕ. Тем не менее,
многие люди употребляют витамин D в количестве 2000-4000 МЕ в день, что
приводит к переизбытку микроэлемента.

Избыточная доза витамина D в организме человека, приводит слова медика портал URA.RU, чревата нарушением тонуса сосудов, проблемами с памятью, вымыванием кальция из костей и, как бы это не было странно, ухудшением иммунитета. Кроме того, гепатологом была названа и главная опасность передозировки витамина D – гипервитаминоз.

При нем происходит тяжелое поражение организма, отложение кальция в сосудах и сердце, увеличение печени, повышение давления и сильное расстройство пищеварения. Для детей передозировка
витамина D
еще опаснее: вызывают болезни костей и интоксикацию, которая может даже закончиться фатально.

Тем, кто уверен, что его организм страдает от дефицита витамина D лучше сдать анализы и принимать витамины
Только с разрешения врача. Если же до поликлиники дойти никак не получается, то постарайтесь добавить в свой рацион больше куриных яиц, жирных сыров, красной рыбы.


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