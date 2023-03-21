 

Готовим грядки весной: как улучшить почву

21.03.2023, 9:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие огородники уверены, что дачный сезон открывается еще в марте. Некоторые овощи они сажают именно в первом месяце весны. Однако даже перед опытными дачниками встает проблема, как улучшить почву.

Бывает, что земля больше смахивает на камень и ее невозможно вскопать, или случается так, что вода не просачивается сквозь почву к корням растений, а в некоторых случаях собственники доводят почву на даче в плачевное состояние.

Для разрыхления почвы профессионалы речной песок, сообщает телеканал “360”. Для каждого “квадрата” потребуется примерно 15 литров. В качестве органических разрыхлителей можно использовать торф или навоз.

Скошенную траву, солому или древесные опилки рекомендуется использовать для создания защитного слоя, который защитит почву от эрозии. На даче следует сажать растения, быстро наращивающие зеленую массу и удобряющие собой почву: рожь, горох, рапс и другие.

Наконец, профессиональные огородники не редко привлекают на дачу маленьких помощников – дождевых червей. Они питаются органическими остатками и выделяют естественное удобрение. Кроме того, эти насекомые прекрасно разрыхляют почву.

Самое главное, чтобы полезные советы использовались дачниками для выращивания законом не запрещенных растений. Так, в Ленинградской области правоохранители обнаружили на загородном участке труп хозяина и нарколабораторию. Об этом сообщает телеканал “Царьград”.

К слову, к старту дачного сезона вырос спрос на загородные участки с домиками. Например, в Челябинске, как уточняет портал URA.RU, это привело к удорожанию данного типа недвижимости на 15%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04.21 / Большинство россиян регулярно работают в выходные

22.11.21 / Каждый четвертый житель РФ боится, что за ним следят

10.07.20 / Фрегат «Маршал Шапошников» вышел на ходовые испытания после модернизации

05.01.22 / Лукашенко подписал закон “О геноциде белорусского народа”

04.02.21 / Рада повысила штрафы за нарушение ветеринарного законодательства

24.12.20 / Минздрав Украины сократил список стран “красной” зоны

19.10.22 / Замглавы Херсонской области Стремоусов предупредил жителей региона о скором наступлении Вооруженных сил Украины

19.09.21 / За два дня голосования выявлено около 10 тыс. фейков о выборах

19.11.20 / Определена длительность иммунитета у переболевших COVID-19

05.12.21 / Госбюджетом-2022 предусмотрено увеличение расходов на выплаты стипендий – Шкарлет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика