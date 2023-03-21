 

Певице МакSим стало плохо во время выступления в Сочи — что известно

21.03.2023, 8:05, Разное
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Певица МакSим, вернувшаяся на сцену в прошлом году после серьезной болезни, вчера дала концерт в Сочи и вновь заставила поклонников беспокоится о своем здоровье. Очевидцы утверждают, на сцене “Роза Хутор” исполнительница хита “Вдоль ночных дорог” с самого начала вела себя странно: Марина с трудом вытягивала фразы песен и совершенно не попадала в ноты. А спустя полчаса выступления, когда зрители начали в недоумении расходиться, и вовсе бросила микрофон, ушла за кулисы и на сцену больше не вернулась.

Видео с концерта молниеносно разлетелось по Сети и вызвало у пользователей ряд предположений, относительно случившегося. И пока одни подозревали певицу в беременности (свободное белое платье, мол, тому подтверждение), а другие предполагали, что певица могла быть не трезва, прояснить ситуацию решили ее представители.

Марине стало плохо. Сейчас ее осматривают врачи. Она до последнего не хотела отменять концерт, так как это ее работа — дарить людям хорошее настроение, и работу она свою любит. Но организм не справился и дал сбой. Возможно, потому что было сложное расписание, много съемок, несколько десятков концертов подряд, — прокомментировала инцидент PR-директор певицы Яна Богушевская в разговоре с Super.ru

А директор певицы Павел Назаров добавил, что зрители сорванного концерта могут вернуть билеты по месту приобретения, а дальнейшие концерты в рамках тура “Я буду жить” обязательно состоятся.

Позже на связь с поклонниками вышла и сама Марина. В соцсетях она написала:

Мне нелегко писать этот текст, но я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела — у тех, кто готовил концерт, у своей команды, и самое главное – у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остается небезразличным и присылает мне слова поддержки. Спасибо тем, кто вчера пришел. Вы были рядом, вас было много, и ваши глаза горели. Я помню это и очень ценю. Не все и не всегда в нашей жизни складывается так, как нам хотелось бы, и концерты — не исключение. Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по-полной, и вы это знаете, но никто не застрахован от неожиданностей, включая самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Обстоятельства оказались сильнее меня, была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену. Каждому из вас будут возмещены все деньги, которые вы потратили на концерт в Сочи. Программа тура “Я буду жить” не меняется. Расписание предстоящих концертов — в полной силе. Я буду ждать вас — мы обязательно увидимся!

Отметим, что здоровье певицы нешуточно волнует ее фанатов. Еще бы, Марина Максимова переболела вирусом COVID-19 в крайне тяжелой форме и провела месяц в медикаментозной коме. Певица выжила только благодаря профессионализму врачей, о которых неоднократно рассказала в различных интервью.


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