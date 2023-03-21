 

Кейт Миддлтон вновь нарушила традицию на праздновании Дня святого Патрика

21.03.2023, 8:05, Разное
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Накануне по всему миру отмечали один из важнейших культурных и религиозных праздников — День святого Патрика, небесного покровителя Ирландии. И британская королевская семья не стала исключением. В этот день Кейт и Уильям, впервые в статусе принца и принцессы Уэльских, приняли участие в торжественном параде ирландской гвардии, полковником которой с недавних пор является Миддлтон. Но примечательным выход монаршей четы стал не столько благодаря новым титулам, сколько благодаря неожиданному наряду Кейт.

Традиционным для Дня святого Патрика оттенкам зеленого, в который обычно облачаются все празднующие (в том числе и мировые лидеры), принцесса Уэльская предпочла ярко-бирюзовый монохром. Элегантное платье-пальто в стиле милитари с высоким воротом, геометричными складками на плечах и радом обтянутых пуговиц от Кэтрин Уокер она сочетала с изумрудными серьгами-подвесками с бриллиантовыми вставками и очаровательной шляпкой, сделанной на заказ у лондонского дизайнера Джейн Тейлор за 1496 долларов (чуть больше 115 тысяч рублей). К слову, туфли Миддлтон — пара замшевых лодочек на каблуке любимого Кейт бренда Gianvito Rossi стоила вдвое дешевле — 775 долларов. А единственным зеленым элементом в ее наряде стала брошь ирландской гвардии с трилистником, которая, как полагают, была создана в 2000 году и одолжена королевским дамам для ежегодного мероприятия.

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон не впервые нарушает “зеленую традицию” праздника. В 2015 году она появилась на публике, одетая с ног до головы в оттенки коричневого. Тогда супруга принца Уильяма была беременна принцессой Шарлоттой, поэтому несоответствие принятому дресс-коду ей простили.


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