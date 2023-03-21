 

Усталость, апатия и невнимательность: большинство россиян страдает от недосыпа

21.03.2023, 7:40, Новости дня
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Исследование, инициированное двумя российскими страховыми компаниями показало, что большинство россиян страдает от недосыпа: почти 79% граждан жалуется на недостаток сна. Это сильно сказывается на их здоровье и внешнем виде.

Наиболее
частыми симптомами нехватки сна, сообщает портал RT,
стали усталость, апатия и
невнимательность. Они были отмечены у 43,1% опрошенных.

Около 20% респондентов проводят в
постели менее шести часов в сутки, тогда как половина тратит на сон около 6-8 часов.
Более 10 часов в сутки
удается отдохнуть лишь 5,8% опрошенных.

Что же до времени отхода ко сну: каждый десятый человек ложится спать не раньше двух-трех
часов утра, а более 21% — после полуночи. К счастью, есть и те, кому удается заснуть до 00:00, и их целых 62%.

О проблемах со здоровьем из-за
недостатка сна заявили 11,1% жителей российских городов, а 6,1%
пожаловались на повышенный аппетит. Также по 11% опрошенных заметили ухудшение внешнего вида и перепады настроения.

Вот несколько советов, чтобы качественно выспаться. Для этого достаточно следовать нескольким простым правилам:

  • избегать
    алкоголя, кофеина и использования гаджетов перед сном;
  • не ложиться
    голодным или переевшим;
  • придерживаться графика отхода ко сну, чтобы выработать
    мелатонин.

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