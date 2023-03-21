Принц Гарри и Меган Маркл озвучили условия, при которых они придут на коронацию Карла III

Коронация Карла III запланирована на 6 мая 2023 года. Вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его супруга Камилла. СМИ уже активно обсуждают грядущие мероприятия. Репортеры с интересом спорят, появятся ли Меган Маркл и принц Гарри на коронации, и какая роль им будет отведена.

Вполне возможно, что все зайдет в тупик, и они не придут. Но во дворце делают все, чтобы этого не произошло, — заявил инсайдер из Букингемского дворца.

Известно, что герцог и герцогиня Сассекские получили официальное приглашение от Букингемского дворца. Эту информацию подтвердили не только источники из королевской семьи, но и представители пары. Однако они так и не стали рассказывать, планируют ли Меган и Гарри действительно появиться в Великобритании. Кроме того, журналисты настаивают, что, хотя супруги и приглашены на торжество, их дети не посетят мероприятие, поскольку их туда никто не звал.

У всех детей Кейт и Уильяма будет своя роль во время коронации. Видимо, осознавая это, сотрудники Букингемского дворца, отвечающие за организацию праздника, решили пойти на уступки. По информации журналистов Daily Mail, принцу Арчи и принцессе Лилибет позволят появиться на коронации и сделают отдельное приглашение в том случае, если Меган и Гарри заранее подтвердят то, что малыши действительно будут участвовать в торжествах по этому поводу.

Во время торжества Гарри и Меган потребовали выделить им места на балконе Букингемского дворца. Однако королевский протокол дает такую возможность только работающим членам королевской семьи. Также после торжественной церемонии Сассекские хотят провести время со всеми гостями во дворце. Кроме того, они настаивают на организации праздничного обеда в честь 4-летия Арчи в день коронации.

У принца Гарри и Меган Маркл двое детей — сын Арчи и дочь Лилибет. Первенец пары появился на свет в Лондоне в 2019 году, а дочь родилась в 2021 году в Санта-Барбаре уже после того, как супруги сложили королевские полномочия и переехали в США. А между родами Меган пережила болезненный выкидыш. О трагедии принц Гарри рассказал в своих скандальных мемуарах “Запасной”. Чтобы забеременеть вновь, Маркл даже пришлось обратиться к восточной медицине.