Эшли Грэм призналась, что после рождения близнецов ее муж сделал вазэктомию

35 -летняя модель супермодель и сторонница бодипозитива Эшли Грэм присоединилась к ведущим подкаста Milk Drunk Эшли, чтобы поделиться своим опытом материнства. И разговор о младших и старших детях привел к неожиданному признанию. На вопрос ведущей, хочет ли Эшли родить снова, та ответила, что сперва ей придется найти нового мужа, ведь нынешний, Джастин, больше не может иметь детей. После рождения близнецов он обратился к хирургам и прошел процедуру стерилизации..

Мы находимся в режиме полной вазэктомии. Теперь он стреляет холостыми. И мне, слава богу, больше не нужно принимать противозачаточные таблетки, — сказала модель.

На такой шаг, по словам Грэм, Джастин пошел из-за страха потерять любимую. В ту ночь, когда у пары родились близнецы Малаки и Роман, Эшли чуть было не умерла от кровопотери. В личном эссе для Glamour она описала это так:

Все, что я помню, это ощущение легкого прикосновения к моей щеке. Позже я узнала, что в тот момент меня били по щекам, пытаясь привести в чувства, а мой муж Джастин молился мне в ухо. Я же видела темноту и что-то похожее на звезды…

Эшли добавила, что хирургическая процедура для мужа была простой и безболезненной.

Сразу после этого Джастин пошел со мной за покупками.

Напомним, в январе прошлого года 35-летняя Эшли Грэм вновь стала мамой и родила двойню от возлюбленного Джастина Эрвина. Спустя месяц она впервые показала фото близнецов и рассекретила их имена. О своей второй беременности Эшли сообщила в середине июля 2022-го. А в сентябре модель поделилась видео, которое было снято в кабинете врача во время ультразвукового исследования. Узнав, что ожидают сразу двух мальчиков, влюбленные были в шоке.

Как и во время первой беременности (сына Айзека она родила 18 января 2020 на старте пандемии COVID-19), Эшли регулярно делилась откровенными снимками и правдивыми рассказами о том, что значит вынашивать ребенка. За неделю до Нового года 2022 она снялась обнаженной в профессиональной фотосессии — кадры смотрите здесь.