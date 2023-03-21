 

Под давлением США — Турция не будет заправлять и обслуживать самолёты американского производства из России

21.03.2023, 6:28, Разное
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Американцы долгое время оказывали давление на турок и наконец-то добились своего, пишет Focus. Теперь самолёты американского производства из РФ не будут обслуживаться и заправляться в турецких аэропортах. В связи с таким решением российские лайнеры, курсирующие по рейсам до Антальи и Стамбула, уже осуществляют дозаправку в Сочи, чтобы им хватило топлива на обратный путь. При этом для турецкого туризма русские — это важнейшие клиенты, отмечает немецкое издание.


AP

С начала года США оказывают давление на своего партнёра по НАТО Турцию в вопросе авиасообщения с Россией, пишет Focus. Администрации американского президента Джо Байдена не нравится, что российским самолётам разрешено приземляться в Анталье и Стамбуле, поясняет немецкое издание. И на этой неделе Вашингтон усилил давление. Бюро промышленности и безопасности США в очередной раз потребовало от Анкары санкций в отношении Москвы. И турки согласились выполнить требования, из-за чего теперь российским самолётам будет труднее попасть в Турцию.

Запрет на полёты введён не был, но теперь в турецких аэропортах не будут заправлять и обслуживать самолёты из РФ и Белоруссии, которые были произведены за границей и больше чем на 25% состоят из американских деталей. Штрафные меры коснутся не только самолётов Boeing, которые производятся в США, но и машин европейской компании Airbus, в которых также используется большое количество американских комплектующих.

В связи с таким решением Анкары российские самолёты теперь осуществляют дозаправку в Сочи, чтобы им хватило топлива для вылета из Турции. Санкции коснулись компаний «Аэрофлот», «ЮТэйр», «Россия», S7, «Икар» и «Ямал». В Белоруссии пострадало предприятие «Белавиа». При этом для туризма в Турции русские — важнейшие клиенты, отмечает издание. После начала боевых действий на Украине большинство международных рейсов в РФ были отменены, а вот число перелётов в Турцию увеличилось в три раза. Эта страна стала популярной целью среди российских транзитных пассажиров и туристов. 


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