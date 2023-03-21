Транснациональные корпорации манипулируют Евросоюзом и требуют субсидий

Большой бизнес наживается на европейских страхах перед промышленным спадом. Как пишет Politico, брюссельские чиновники в отчаянии от компаний, которые требуют всё больше субсидий от государства и грозят перебраться из Европы в Америку, если не получат их. Однако, как рассказали осведомлённые источники, все эти угрозы — составная часть стратегии промышленного лобби.



AP

Брюссельские чиновники в отчаянии от компаний, которые требуют всё больше денег от государства и грозят перебраться из Европы в Америку, если не получат их. Как пишет Politico, большой бизнес наживается на европейских страхах перед промышленным спадом, поэтому быть в это время лоббистом просто замечательно.

«Требований становится всё больше, — рассказал один дипломат из ЕС. — Иногда мы неподдельно удивляемся: неужели это обоснованная обеспокоенность? А может, компании просто пользуются моментом и проверяют, насколько далеко они могут зайти?»

Первая проблема состоит в том, что американский президент Джо Байден в соответствии с законом «О снижении инфляции» использует обширный пакет государственных субсидий для переманивания из Европы в США крупных промышленных игроков, таких как компания Volkswagen и поставщик аккумуляторов Northvolt.

Вторая проблема заключается в том, как ЕС реагирует на первую. На фоне страхов по поводу того, что европейской промышленности грозит губительный спад, Брюссель даёт отпор реформам Байдена. В первую очередь он предоставляет дополнительную свободу действий странам ЕС, чтобы те вкладывали больше государственной помощи в свои экономики, а также стремится к большей самодостаточности. Но Китай уже занял господствующие позиции в системе поставок для зеленых технологий, и гонка субсидий обретает глобальный характер, а это — мечта каждого лоббиста.

«Конечно, все эти угрозы — составная часть стратегии промышленного лобби», — заявил один лоббист, попросивший не называть его имя, так как он не уполномочен делать публичные заявления.

В случае провала брюссельского плана на кону окажется не только экономическая эффективность европейского промышленного производства, но и основополагающие принципы рыночной экономики, легшие в основу Евросоюза. Опасность для стран ЕС заключается в том, что, если их усилия не увенчаются успехом, компании начнут уходить или банкротиться, и в этом случае получится так, что огромные деньги налогоплательщиков будут потрачены напрасно. Но ничего не делать Брюссель тоже не может.

На следующей неделе главы государств соберутся в бельгийской столице на саммит ЕС и будут обсуждать, как сделать европейскую экономику более конкурентоспособной. Прежде всего надо наращивать производственные мощности отраслей будущего, таких как электромобили, аккумуляторы и оборудование энергетики на возобновляемых источниках, такое как солнечные панели и ветроустановки.

Как отмечают авторы материала, сейчас самое время для компаний требовать от ЕС новых законов, благоприятствующих бизнесу, и увеличения государственной денежной помощи. Транснациональные корпорации грозят переводом своих автомобильных и аккумуляторных заводов в другие страны или по крайней мере переносом на более поздний срок окончательных инвестиционных решений. Это лишает Евросоюз рабочих мест, налогов и глобального экономического влияния.