Все злодеяния во время войны в Украине задокументированы

Изнасилования совершались под дулом пистолета с крайней жестокостью.

Об этом заявил председатель Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе, представляя в Женеве на рассмотрение делегатов 52-й сессии Совета ООН по правам человека доклад Комиссии. Члены Комиссии, действуя беспристрастно и в полной независимости от какой-либо страны, собрали доказательства того, что действия «российских властей» могут быть квалифицированы как «военные преступления», включая умышленные убийства, пытки, изнасилования, а также насильственные перемещения и депортацию детей.

Эрик Мёсе отметил, что представленный сегодня доклад охватывает события в девяти областях, которые происходили в течение почти одного года – с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. В нем члены Комиссии изложили анализ систематических нарушений прав человека, в том числе сексуальных надругательств и пыток, неизбирательных обстрелов и нападений на энергетическую инфраструктуру.

Преступления России в Украине

– Расследования Комиссии показали, что российские власти совершили широкий спектр нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека в Украине. Многие из них приравниваются к военным преступлениям, – заявил Эрик Мёсе.

Комиссия подтвердила свои предыдущие выводы о том, что российские вооруженные силы совершали нападения с применением оружия взрывного действия в населенных районах Украины, и именно это является причиной 90 процентов всех случаев гибели среди мирного населения.

В результате применения оружия взрывного действия с широкой зоной поражения в населенных районах были повреждены или разрушены тысячи жилых домов, более 3 тысяч учебных заведений и более 600 медицинских учреждений. Комиссия установила, что российские вооруженные силы не принимали возможных мер предосторожности для защиты гражданских лиц. В докладе говорится, что сотни гражданских лиц были в местах, пострадавших от ударов по железнодорожному вокзалу Краматорска и Мариупольскому драматическому театру. Аналогичные нападение совершались в других местах, в том числе в Чернигове.

– Члены Комиссии лично видели разбитые здания и объекты инфраструктуры и были поражены масштабами разрушений в городах Харьков, Чернигов и Изюм, – сказал глава Независимой международной комиссии по расследованию нарушений в Украине.

Он напомнил, что с 10 октября 2022 года «российские вооруженные силы совершили шквал нападений на энергетическую инфраструктуру Украины», которые по своим масштабам «приравниваются к военным преступлениям». Комиссия рекомендовала провести дальнейшие расследования для выяснения того, можно ли эти деяния квалифицировать как преступления против человечности.

Казни

В ходе расследования члены Комиссии подтвердили «систематические случаи суммарных казней в местах, которые российские вооруженные силы контролировали в 17 населенных пунктах Черниговской, Харьковской, Киевской и Сумской областей». Наибольшее число суммарных казней было совершенно в Киевской области в первые несколько месяцев вооруженного конфликта.

Пытки

В районах, которые контролировались российскими вооруженными силами, людей нередко задерживали, а иногда депортировали в Россию. Военнослужащие России прибегали к пыткам и другим формам бесчеловечного обращения с задержанными.

– Комиссия задокументировала существование специальных мест содержания под стражей, где применялись пытки, а также выявила методы пыток, – сообщил председатель Комиссии.

В докладе сообщается, что сексуальное насилие было и одной из форм пыток, а сами пытки обычно сочетались с длительными допросами. Жертвам часто связывали руки или надевали наручники, связывали ноги, закрывали глаза капюшоном толстовки или скотчем или надевали на головы одежду или сумки. По словам некоторых бывших заключенных, российские власти называли их «нацистами», «фашистами» и «террористами» и заставляли проходить «сеансы денацификации», представляющие собой жестокие избиения. Потерпевшие рассказывали, что их избивали прикладами винтовок или дубинками, применяли к ним электрошокеры.

Одним из таких методов было поражение электрическим током с помощью военного телефона, известного как «тапик», подключенного к электрическому кабелю с зажимами, наложенными на ноги, пальцы или мужские гениталии. Преступники назвали это «звонком Ленину» или «звонком Путину». Другие методы включали подвешивание задержанных к потолку со связанными руками, называемое «положением попугая», удушение кабелями, удушение пластиковыми пакетами или противогазами.

В докладе сообщается, что иногда камеры, в которых российские военнослужащие содержали задержанных украинцев, были переполнены и люди были вынуждены спать на полу или по очереди. Иногда мужчины, женщины и дети содержались вместе. Временами в качестве туалета использовались ведра или бутылка. В одном случае десять пожилых людей умерли в результате бесчеловечных условий в подвале школы. В этом подвале рядом с телами умерших содержались многие другие задержанные, в том числе дети. Некоторые женщины отказывались есть и пить из-за стыда воспользоваться туалетом в присутствии других людей. В наибольшей степени страдали женщины, оказавшиеся в таких условиях во время менструации.

Комиссия пришла к выводу о том, что все эти акты могут быть равносильны преступлениям против человечности и рекомендовала провести дальнейшее расследование.

Случаи сексуального насилия

Члены Комиссии установили, что были случаи сексуального насилия в отношении женщин во время обысков жилых домов и в отношении мужчин, которые находились под стражей.

– Изнасилования в ходе обысков жилых домов совершались под дулом пистолета, с крайней жестокостью, – сказал Эрик Мёсе.

В самом докладе сообщается о случаях групповых изнасилований.

– В одном случае жертва была беременна и напрасно умоляла солдат пощадить ее; через несколько дней у нее случился выкидыш. В некоторых случаях преступники также казнили или пытали мужей и других родственников-мужчин. Члены семьи, включая детей, иногда были вынуждены смотреть, как преступники насилуют их близких, – говорится в докладе независимой Комиссии ООН.

Депортация детей

При рассмотрении вопроса о перемещении детей из Украины в Российскую Федерацию Комиссия с обеспокоенностью установила, что имели место нарушения международного гуманитарного права.

– Комиссия не смогла проверить все представленные сторонами различные данные, касающиеся принудительных перемещений и депортации детей, но пришла к выводу о том, что рассмотренные ею ситуации нарушают международное гуманитарное право и представляют собой военные преступления, – заявил Эрик Мёсе.

По его словам, российские власти нарушили свое обязательство «всячески содействовать воссоединению семей и необоснованно задерживали репатриацию гражданских лиц». Кроме того, «правовые и политические меры, принятые в Российской Федерации, как представляется, создают условия для того, чтобы некоторые дети оставались в стране на постоянной основе».

Правонарушения украинских вооруженных сил

Члены Комиссии задокументировала «небольшое количество нарушений в связи с украинскими вооруженными силами». В дополнение к двум случаям военных преступлений в отношении российских военнопленных, Комиссия установила, что «украинские вооруженные силы, судя по всему, совершали неизбирательные нападения в городе Изюм и в некоторых случаях не принимали необходимых мер предосторожности в целях защиты гражданских лиц».

Ответственность

Председатель Комиссии призвал прилагать все усилия, направленные на обеспечение правосудия и оказывать жертвам срочную помощь уже сегодня. Комиссия рекомендовала «принять прокурорскую стратегию в Украине для решения проблем, связанных как с ограниченными ресурсами, так и с огромным количеством дел». В дополнение к судебным мерам члены Комиссии призвали обеспечить репарации, оказывать пострадавшим институциональную поддержку, в том числе психологическую.

Работа Комиссии

Напомним, что в сентябре прошлого года Комиссия представила Совету ООН по правам человека устный доклад, который был сосредоточен на событиях в четырех областях с конца февраля по март 2022 года. Нынешний доклад касается девяти областей. Члены Комиссии в том или ином составе совершили восемь поездок в Украину, посетили 56 населенных пунктов, а также побывали в Эстонии и Грузии. Они опросили почти 600 человек, в том числе жертв и свидетелей преступлений. Комиссия установила конструктивное сотрудничество с украинскими властями, однако не смогла наладить такой диалог с Российской Федерацией и не добилась доступа на оккупированные территории.

Комиссии поручено расследовать «все предполагаемые нарушения и ущемления прав человека и нарушения международного гуманитарного права в Крыму и некоторых районах Донецкой и Луганской областей, начиная с 2014 года, и в других районах Украины, начиная с 24 февраля 2022 года – даты вторжения России в Украину. В состав Комиссии, независимого и беспристрастного механизма, входят три независимых члена, а также следователи и технические сотрудники – всего 24 человека.

Напомним, что Совет ООН по правам человека самым решительным образом осудил нарушения и ущемления прав человека, «являющиеся результатом продолжающегося военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины». Члены Совета подтвердили твердую приверженность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.