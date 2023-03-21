 

«Динамика непонятная»

21.03.2023, 3:19, Разное
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Кара-Мурзу* опять не привезли в Мосгорсуд по состоянию здоровья.

20 марта в Мосгорсуде не состоялось очередное заседание по «фейковому делу» Владимира Кара-Мурзы: руководство медсанчасти СИЗО «Водник-5» опять отказалось везти его в суд по состоянию здоровья. Адвокат Вадим Прохоров пояснил «Новой», что Владимир по-прежнему проходит курс лечения от обострения полинейропатии. Этот серьезный диагноз (входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию тюремного срока) является следствием двух отравлений оппозиционера — в 2015 и 2017 годах, а обострение произошло в конце февраля после помещения в карцер московского СИЗО.

«Мы с коллегой Эйсмонт постоянно его посещаем, готовим линию защиты. Состояние нельзя сказать, что ухудшилось, но и не улучшилось. Ноги немеют, динамика непонятная. На следующий понедельник (27 марта) намечено обследование в гражданской больнице на севере Москвы с использованием аппаратуры, а уже на вторник — следующее заседание. Доставят ли? Суд торопится: дано указание быстрее все завершить, властям не нужно привлечение внимания к этому процессу, очевидно надуманному и высосанному из пальца, по которому Владимиру светит тем не менее до 25 лет срока».

Наталия Савоськина

* Включен властями РФ в реестр «иноагентов».

Источник: Новая газета


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