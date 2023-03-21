 

Собянин: В 2023 году метро придет в аэропорт Внуково

21.03.2023, 3:11, Разное
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Доехать от Москвы-Сити до аэропорта Внуково на метро можно будет за 40 минут. О продлении Солнцевской линии в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

На станции “Аэропорт Внуково” завершается строительство основных конструкций, проводятся коммуникации. Дизайн объекта будет посвящен авиационной тематике: станцию украсят изображения гражданских самолетов.

“Аэропорт Внуково” соединят подземным вестибюлем с Терминалом “А” и аэроэкспрессом. Будут доступны выходы на привокзальную площадь.

На участке от “Пыхтино” до “Аэропорта Внуково” продолжается сооружение Ликовского метромоста. Объект готов на 94%, уточнил Собянин.

Мэр напомнил, что в этом году в районе запустят четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Вместе с подземкой местные жители получат наземное метро.

Также в районе развивается социальная инфраструктура. На Изваринской улице скоро откроется спорткомплекс с бассейном, а на Насосной продолжается реконструкция поликлиники.

В Москве 1 марта полностью открылась Большая кольцевая линия метро. Пассажиры экономят на поездках от 35 до 45 минут. Ввод БКЛ улучшил транспортное обслуживание 15 миллионов жителей столицы и области.


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