 

Это настоящее чудо! Дочь Кончаловского заговорила

21.03.2023, 3:11, Разное
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85-летний российский режиссер Андрей Кончаловский имеет семь детей от разных браков. Но как выяснилось, помимо этого у него есть еще одна дочь, о которой он долгое время не знал. Кинодеятель узнал о еще одной наследнице, когда ей исполнилось 17 лет.

Оказалось, что Кончаловский завел интрижку на стороне, будучи женатым. Его любовницей была коллега по цеху Ирина Бразговка. Влюбленные встречались несколько месяцев, после чего Кончаловский улетел за границу, а актриса осталась жить в СССР. Но уже не одна, а с дочерью, которую носила под сердцем. Это было настоящее чудо.

В 1980 году у Кончаловского родилась дочь Дарья, которая росла без ведома своего звездного папаши. Бразговка не стала рассказывать режиссеру о счастье появления новой наследницы, но с годами время само расставило все на места. Ирина встретила мужчину, который заменил девочке отца и воспитал ее как родную.

Когда Дарье исполнилось 17 лет, она познакомилась со своим настоящим отцом. Сначала отношения были непростыми, но потом они смогли поговорить. В эфире передачи “Звезды сошлись” дочь Кончаловского наконец заговорила и рассказала все подробности.

“Я уже поехала в Америку. Потом как-то автоматически перешло на “папу”, и в какой-то момент он меня поздравил открыткой с подписью: “Ты моя дочь”. Это было приятно”, – призналась дочь Кончаловского.


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