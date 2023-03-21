 

Престарелого Депардье засняли во время нежностей с молодым красавцем

21.03.2023, 3:10, Разное
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Жерар Депардье – самый русский из французов. Он не раз говорил, что готов “умереть за Россию”. 4 сентября 202-го актер принял православное крещение в Соборе Святого Александра Невского в Париже. А 1 января 2013 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Жерару Депардье российского гражданства.

“Я обожаю вашу страну, Россию, ваших людей, вашу историю, ваших писателей. Мне нравится здесь делать фильмы, в которых я работаю вместе с такими актёрами, как Владимир Машков. Я обожаю вашу культуру, ваш образ мышления. Мой отец в своё время был коммунистом и слушал Радио Москвы! Это тоже часть моей культуры… Я очень люблю вашего президента Владимира Путина, и это взаимно”, – заявил тогда актер.

А русская культура – это и Рудольф Нуреев, и Большой театр, и балет. На премьере балета “Нуреев”, состоявшейся 17 декабря 2017 года, и был сделан снимок, который на своей странице в социальной сети опубликовал актера Владимир Кошевой. Это был второй спектакль, созданный композитором Ильей Демуцким и хореографом Юрием Посоховым. У Кошевого там были три драматические роли -Аукциониста, Аведона, Серого.

“Были и такие встречи, – вспоминает Кошевой скандальную премьеру. – Я был рад играть в спектакле, посвященном жизни и творчеству Рудольфа Нуреева, и получать восторженный отзыв от самого Жерара Депардье”. На памятном кадре, который обнародовал красавец Кошевой, он заснят в обнимку с французским актером за кулисами Большого.


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