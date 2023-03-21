Где выгоднее сдавать квартиру в аренду

Покупка квартиры для дальнейшей сдачи ее в аренду может стать стабильным источником пассивного дохода или помочь быстрее расплатиться по ипотечному кредиту, чтобы переехать в новое жилье. Доходность от сдачи в аренду зависит не только от параметров самой квартиры и ЖК, но и от ситуации на локальном рынке недвижимости.

Средняя годовая доходность от сдачи в аренду “однушек” в 70 крупнейших городах России составляет 4,6%, “двушек” – 4,3%.

Выгоднее всего оказалось быть арендодателем в Махачкале, где доходность от сдачи квартир с одной комнатой составляет почти 11,6%, с двумя комнатами – 9,6%.

Такая ситуация обусловлена низкими ценами на жилье и относительно высокими ставками аренды. Так, “однушку” в Махачкале в среднем можно приобрести за 2 млн и сдавать почти за 20 тыс. рублей в месяц. Для сравнения, аналогичные ставки аренды действуют и в Ростове-на-Дону, где средняя цена однокомнатной квартиры составляет уже 4,2 млн рублей.

На доходность более 6% при сдаче “однушки” могут рассчитывать собственники квартир в Магнитогорске, Мурманске, Грозном, Улан-Удэ, Владимире и Оренбурге.

В Москве и Петербурге доходность одинаковая – в среднем 3,5%. В Ленобласти данный показатель составляет 4,2%, в Подмосковье – 4,7%.

Доходность более 6% при сдаче “двушек” можно получить в Магнитогорске, Грозном и Мурманске, Якутске.

В Москве и Петербурге доходность от сдачи двухкомнатных квартир составляет 3,2%, в Ленобласти – 3,6%, в Подмосковье – 4,6%.

Данные расчеты весьма приблизительны и позволяют оценить лишь общую ситуацию на рынке. Повысить ликвидность квартиры можно за счет выбора правильной локации. Положительно влияют на доходность близость к метро, развитая районная инфраструктура, наличие парка поблизости. Кроме того, важно, чтобы в квартире была удобная планировка и свежий ремонт, не обязательно дорогой.