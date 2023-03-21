Не путать с палаццо: как стилизовать этой весной самые модные штаны сезона – брюки клеш

В моде каждый сезон появляются новые тенденции, но есть вещи, которые никогда не выходят из стиля. Одной из таких вещей являются брюки клеш, которые снова стали популярными в последние годы. Эти брюки были особенно популярны в 60-х и 70-х годах, и сегодня они возвращаются, чтобы придать вашему гардеробу некоторую ретро-атмосферу. В этой статье мы поделимся с вами советами, как носить брюки клеш и создавать стильные образы.

История брюк клеш

Они были созданы в 60-х годах прошлого века как ответ на популярность мини-юбок. Женщины того времени хотели выглядеть модно и в то же время оставаться законченными. Брюки клеш были ответом на этот запрос, поскольку они придавали силуэту форму и смотрелись женственно и модно. С тех пор эти брюки были популярны в разных эпохах, и сегодня они вновь на пике своей популярности.

Выбираем правильный фасон брюк клеш

Одним из самых важных моментов, которые нужно учитывать, выбирая брюки клеш, является правильный фасон. Как правило, брюки клеш должны быть узкими в верхней части и расширяться книзу, в отличие от палаццо, которые расширяются от бедра. Это создает пропорции и выглядит очень женственно. Также важно выбрать правильную длину брюк клеш. Они должны быть достаточно длинными, чтобы скрыть каблуки, но не слишком длинными, чтобы не наступать на них.

Сочетание брюк клеш с другими элементами гардероба

Если вы хотите выглядеть стильно и модно в брюках клеш, то важно правильно их сочетать с другими элементами вашего гардероба. Лучший способ сочетать брюки клеш – это сочетать их с облегающим верхом. Вы можете выбрать топы, блузки или рубашки, которые подчеркивают талию и обеспечивают баланс между верхней и нижней частью тела. Также хорошо смотрятся брюки клеш со свободными футболками или кофтами, которые позволяют создать более расслабленный образ.

Однако если вы хотите добавить немного более элегантного стиля в ваш образ, то попробуйте сочетать брюки клеш с пиджаком или блейзером. Это создаст более формальный вид и подойдет для офисных ситуаций или более выходных мероприятий.

Сочетание с обувью

Выбор обуви также играет большую роль в создании стильного образа с брюками клеш. Одним из самых популярных вариантов обуви для брюк клеш являются босоножки на высоком каблуке. Они подчеркивают силуэт и создают дополнительный объем внизу.

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Также хорошо сочетаются с брюками клеш туфли на небольшом каблуке или балетки, которые создают более расслабленный вид. Если вы хотите создать ретро-вид, то попробуйте сочетать брюки клеш с высокими сапогами на платформе.

Выбор аксессуаров

Наконец, выбор аксессуаров может подчеркнуть ваш образ с брюками клеш. Солнцезащитные очки, широкополые шляпы и длинные серьги – все это может добавить романтичности и женственности в ваш образ. Сумки-мешки и сумки на ремне также хорошо сочетаются с брюками клеш и создают дополнительный объем.

Брюки клеш – это отличный элемент гардероба, который можно стильно сочетать с различными элементами одежды и аксессуарами. Правильный фасон и длина брюк клеш, сочетание с обувью и аксессуарами могут создать стильный образ, который подчеркнет вашу женственность и чувство стиля.

Не бойтесь экспериментировать и создавать свои собственные образы с брюками клеш, и вы наверняка получите множество комплиментов от окружающих. Но помните, что главное – это чувствовать себя комфортно в своей одежде и быть уверенной в своем образе.