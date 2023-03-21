Мнение: О судьбе русской певицы, поддержавшей Путина… Настигло возмездие?

Однажды я слушал её в Москве и буквально всей кожей, каждым нервом почувствовал: чтобы не подпасть под магию её голоса, нужно быть совсем глухим. Не стану, впрочем, тут петь дифирамбы, чтобы не омрачать впечатления. В общем, её голос очень мощно прозвучал в поддержку российского президента Владимира Путина ещё задолго до всех прошлогодних событий и не смолк после их начала.

Соответственно, начались «репрессии».

А что вы хотели? Западная толерантность и «свобода слова» с 24.02.2022 на русских не распространяются. Тем более, что человека творческого уконтрапупить не просто, а очень просто. Достаточно лишь закрыть дверь на сцену.

Что и случилось с российской оперной певицей, народной артисткой РФ и каммерзенгерин Венской государственной оперы Анной Нетребко. Уже 27 февраля 2022 года американская Метрополитен-опера объявила о приостановке связей с российскими артистами, и первой под этот «замес» попала всемирно известная уроженка Краснодарского края. Уже 3 марта руководство труппы отстранила Анну Нетребко от выступлений за отказ подчиниться требованию администрации осудить Россию и Путина. Её роли были демонстративно переданы украинской певице Людмиле Монастырской. Также сотрудничество с российской оперной дивой прекратила Баварская государственная опера.

На этом фоне Анна Нетребко сначала растерянно сообщила в соцсетях, что вообще-то она за мир во всём мире. Но затем публично назвала себя «не политическим человеком» и заявила, что «заставлять артиста или любого общественного деятеля публично выражать свои политические взгляды и осуждать свою родину неправильно». Также она опубликовала пост про лицемерие людей с Запада. И взяла «творческий перерыв»…

К чему сейчас вспоминать историю годичной давности, когда ежедневно происходят десятки событий, буквально требующих «авторитетного блогерского мнения»?

Да так… Продолжение вышло: ответочка прилетела. От Мироздания.

Российская оперная певица Анна Нетребко добилась в суде в США выплаты от «Метрополитен-оперы» 200 тыс. долларов (более 15,3 млн рублей) за отмену её выступлений после начала войны в Украине. Об этом сообщают The New York Times и ВВС. Эта компенсация включает оплату 13 выступлений певицы, которые были уже запланированы и по которым уже был подписан контракт.

Газета напомнила читателям, что «Метрополитен-опера» отменила концерты Анны Нетребко из-за того, что певица отказалась осудить российского президента Владимира Путина. Но она не только от этого отказалась: стороны встретились в суде.

Там театральная организация настаивала на том, что не обязана выплачивать российской певице гонорар за отменённые выступления, поскольку Анна Нетребко, отказавшись осудить действия Владимира Путина, якобы нарушила пункт договора, который регламентирует публичное поведение сторон. Но гуманный американский #суд счёл действия «Метрополитен-оперы» неправомерными, указав на то, что договор с певицей предусматривал оплату вне зависимости от того, состоялись её выступления или нет. Кроме того, суд отметил, что Анна Нетребко имеет право поддерживать Путина, и в этом нет ничего неправомерного.

Такой вот щелчок по носу всем адептам Cancel culture.

Что ж, хорошо, что суды в Америке могут руководствоваться законом, а не политической конъюнктурой. Вот интересно, в российском суде «певица Земфира» смогла бы добиться, например, отмены присвоенного ей статуса иноагента? Или сама Анна Нетребко добьётся ли в судебном порядке компенсаций от Новосибирского государственного академического театра оперы и балета заявил за отмену её выступлений в связи с «отказом от своей Родины»?

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