 

Дружелюбная Ритка – Личное мнение

21.03.2023, 2:15, Разное
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Кто молодец? Сегодня молодец Ритка Дакота. Она дружит с новой женой своего бывшего мужа Влада Соколовского.

Помните, сколько шума было при разводе? Так вот теперь Ритка дружит.


Фото: Соцсети

Зачем Ритка дружит с новой женой бывшего мужа?

Вариантов тут несколько. Самый первый — просто Ритка такой человек. Добрый, незлопамятный, хороший.

Другой вариант — всё расстаться не может. Так бывает, если вспомнить хоть ту же Айзу.

У мужа — другая жизнь, другая жена. А её беспокойство гложет: как же там мой бывшенький? Всё ли у него в порядке, или помочь чем?

Ритка, конечно, тоже добрая. Может и помочь новой жене Влада — советом, делом или просто дать выплакаться при случае.

Ещё есть вариант неправдоподобный — бывшая жена хочет вернуть бывшего мужа назад. Подружит с новой женой, а потом сама станет новой. Хотя, Ритка не такая коварная, да.

Сама Ритка говорит, что обижалась, пока Влад не извинился. А теперь чего не подружиться, если всё решено?

Ну действительно, больше ведь дружить не с кем!

А вы бы дружили с бывшей женой своего мужа, если бы она настаивала?

Источник: Лена Миро


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