«Банковская система в целости и сохранности» — Банк Англии поспешил успокоить британцев на фоне спасения Credit Suisse

После того как швейцарским властям пришлось спасать оказавшийся в сложном положении из-за оттока клиентов Credit Suisse, Банк Англии заявил, что поддерживает решение о слиянии банка с UBS, пишет Daily Mail. Британский центробанк также поспешил успокоить граждан, заверив их, что банковской системе Соединённого Королевства ничего не угрожает.



AP

Банк Англии поспешил успокоить британцев, заявив, что банковская система их страны «в целости и сохранности» на фоне драматического спасения швейцарского Credit Suisse, пишет Daily Mail.

Его основной конкурент, швейцарский UBS, приобрёл Credit Suisse, оказавшийся в сложном положении из-за оттока клиентов. Поглощение позволило предотвратить крах Credit Suisse, который стал бы самой страшной финансовой катастрофой со времён кризиса 2008 года.

По словам президента Швейцарии Алена Берсе, крах второго по величине банка в стране имел бы «немыслимые последствия для Швейцарии и всего мира». «Его судьба имеет решающее значение не только для швейцарского бизнеса, клиентов и сотрудников, но и для стабильности всего финансового сектора», — отметил Берсе.

Президент добавил, что у Credit Suisse была хорошая капитализация, однако «клиенты и инвесторы потеряли доверие» к банку. В итоге власти решили предоставить банкам гарантию ликвидности в размере 100 миллиардов швейцарских франков в дополнение к кредиту в размере 50 миллиардов франков.



По данным Daily Mail, Банк Англии поддержал решение властей Швейцарии о слиянии двух крупнейших банков. «Мы приветствуем всеобъемлющий комплекс мер, принятых сегодня швейцарскими властями для поддержания финансовой стабильности», — отметили в Банке Англии, добавив, что продолжают «тесно взаимодействовать с международными партнёрами».

Кроме того, британский центробанк пообещал, что финансовый рынок Соединённого Королевства переживёт бурю. «Банковская система Великобритании хорошо капитализирована и профинансирована, она остаётся в целости и сохранности», — отмечается в заявлении Банка Англии.

Эксперты полагают, что сделка позволит успокоить рынки. По словам аналитика финансовой компании Hargreaves Lansdown Сюзанны Стритер, тот факт, что власти «явно готовы сделать всё необходимое для обеспечения стабильности», позволит рынкам вздохнуть с облегчением.

Поддержала действия швейцарских властей и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, отметив, что их решения «играют важную роль в восстановлении нормальных рыночных условий и обеспечении финансовой стабильности». Лагард также заверила, что банковскому сектору Еврозоны ничего не угрожает.

Заверить граждан в устойчивости своей финансовой системы поспешили и в США, где министр финансов Джанет Йеллен и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл в совместном заявлении отметили, что «приветствуют заявления швейцарских властей о поддержке финансовой стабильности».

Издание напоминает, что, как и UBS, Credit Suisse является одним из 30 банков по всему миру, которые считаются глобальными системообразующими банками. Считается, что они настолько важны для международной банковской системы, что нельзя допускать их краха.