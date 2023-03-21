Джунгли вместо улиц — французские водители всё чаще ведут себя агрессивно

Во Франции участники дорожного движения живут по закону джунглей: всё чаще между ними происходят стычки и словесные перепалки, которые порой доходят до рукоприкладства, рассказывает France 2. Автомобилисты срываются из-за мешающих велосипедов и самокатов, а машина, по словам психолога, заставляет их чувствовать себя излишне самоуверенными.

Выйти из себя из-за автомобильного гудка или создавать опасность аварии для того, чтобы обогнать другую машину. Каждый год в социальных сетях появляются сотни таких же видеозаписей. Улица стала джунглями. На дороге ведут себя агрессивно: из-за велосипедов и самокатов некоторые автомобилисты теряют терпение.

АВТОМОБИЛИСТ: Если это мужчины, они ведут себя, как последние дебилы.

ВТОРОЙ АВТОМОБИЛИСТ: Если я психую, то на других не срываюсь.

ТРЕТИЙ АВТОМОБИЛИСТ: Я сразу выхожу из машины и закатываю истерику.

ФРАНЦУЖЕНКА: Мы постоянно ругаемся, друг друга оскорбляем.

Такая агрессия за рулём может переходить в физическое насилие. С ним столкнулся в декабре 2021 года этот велосипедист, когда ехал на работу. Происшествие сняли камеры видеонаблюдения: на них мы видим, что по велосипедной дорожке едет скутер.

СЕБАСТЬЯН, пострадавший из-за агрессивного поведения на дороге: Я услышал позади себя недовольное восклицание и рёв двигателя, обернулся, и на велосипедной дорожке, которая прямо позади, был скутер, который пытался меня обогнать. Я на краткий миг испугался — это длилось долю секунды, потому что мы посмотрели друг на друга, я поймал его взгляд и увидел, что он решил мне навредить.

Нарушитель его сбил и проехал по велосипеду.

СЕБАСТЬЯН: Он решил в приступе раздражения убить велосипедиста. Так что да, в тот момент он сорвался.

Велосипедист травмировался и три дня провёл на больничном. Нарушителя задержали через несколько дней. Перед следователями он пытался оправдаться.

СЛЕДОВАТЕЛИ: Вы сбили велосипедиста?

НАРУШИТЕЛЬ: Этого я не знаю, я ехал сквозь скопление велосипедистов… В запале мне показалось, что я заметил нож, поэтому сбежал.

Мужчину приговорили к году тюрьмы условно и 1500 евро возмещения убытков.

Чем объясняется такая агрессия за рулём? По словам психолога, водитель в своей машине чувствует себя слишком самоуверенно.

ЖАН-ПАСКАЛЬ АСАЙИ, психолог, эксперт по безопасному вождению: Раз некоторые проводят в ней до двух часов в день, изготовители попытались сделать эти два часа как можно более комфортными и приятными, и это совершенно оправданно. Но проблема в том, что создаётся некий пузырь, где внешний мир больше не существует. При этом насилие не всегда происходит из-за потери контакта с внешним миром.

Такие вспышки гнева могут завести ещё дальше и закончиться трагически. Два года назад не имевшего судимостей главу компании приговорили к двум годам тюрьмы за то, что он ранил другого автомобилиста. Он решил, что пострадавший недостаточно быстро начал движение на зелёный свет.

Дата выхода в эфир 17 марта 2023 года.