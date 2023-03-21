Абсурдный буквализм

Минюст потребовал ликвидировать центр «Сова»* по формальному поводу.

Минюст направил в Мосгорсуд иск о ликвидации информационно-аналитического центра «Сова»*. Поводом для подачи искового заявления стали результаты внеплановой проверки центра. Единственным нарушением Минюст счел мероприятия, проводимые «Совой» вне региона регистрации, то есть за пределами Москвы. Всего ведомство насчитало 24 события за последние три года.

И надзорное ведомство не нашло ничего лучшего, как потребовать кардинально расправиться с организацией, которая с 2002 года ведет информационную и исследовательскую работу по вопросам шовинизма и ксенофобии, соблюдения прав человека, а также занимается мониторингом применения антиэкстремистского законодательства в России.

На сайте «Совы» опубликована хронология событий, которые предшествовали иску Минюста. В сентябре 2022 года на неназванном интернет-ресурсе и в сюжете канала «Россия 24» появились обвинения в адрес «Совы» в «русофобии, противодействии традиционным ценностям», а также критике антиэкстремистского законодательства и правоприменения. Буквально на следующий день председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку деятельности «Совы». Написал он также для верности в СК, ФСБ, администрацию президента и даже зачем-то в Госдуму. Резяпов потребовал ликвидировать «Сову».

«На деле же мы имеем яркий пример прозападного think tank, который под видом правозащитной и околонаучной работы собирает информацию о положении дел в российском обществе, а также стремится оказать прозападное влияние на внутреннюю политическую повестку России»,

— разразился на несколько страниц тирадой защитник «традиционных ценностей».

Спустя месяц столичная прокуратура направила в ГУ Минюста по Москве требование провести-таки проверку «Совы». Эта проверка проводилась с 9 января по 3 февраля 2023 года. Однако центр не уведомили о ее проведении в установленном порядке. Поэтому «Сова» обратилась в суд с требованием о признании действий ведомства незаконными. Рассмотрение этого иска намечено на 30 марта.

Но Минюст это не остановило. 4 февраля ведомство направило акт проверки. Главным «нарушением» «Совы» оказалось участие в мероприятиях за пределами Москвы. По мнению Минюста, эти нарушения — грубые и неустранимые, а значит, организация подлежит ликвидации.

Что конкретно вменяется? Это не только участие в семинарах или круглых столах в разных городах России, но и международные конференции. Так, сотрудникам центра еще приписали участие в конференции ОБСЕ в онлайн-формате. После получения возражений от «Совы» Минюст через несколько дней подал иск в Мосгорсуд с требованием о ликвидации и исключении организации из ЕГРЮЛ.

«Нам вменили нарушение в территориальности, которое применяется сугубо избирательно. К тому же эта норма неудачно сформулирована.

Ранее эту норму не воспринимали настолько буквально, а сейчас это выглядит абсурдным буквализмом в понимании нормы закона о территориальных ограничениях для общественных организаций. Причем закон за эти годы не менялся, но сейчас его читают иначе, похоже, из-за желания закрыть нашу организацию»,

— недоумевает директор центра Александр Верховский.

Иск Минюста зарегистрирован в Мосгорсуде 17 марта, дата заседания пока не назначена. В январе по аналогичному иску с такими же претензиями ликвидировали старейшую правозащитную организацию РФ — Московскую Хельсинкскую группу.

Андрей Карев,

корреспондент судебного отдела

* Организация внесена Минюстом в реестр иностранных агентов.

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