 

Мнение: Плотный график?

21.03.2023, 1:48, Разное
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Какой насыщенный день оказался сегодня  у президента России Владимира Путина.

Съездил на конференцию «Россия – Африка в многополярном мире».

Выступил, объявил, что «…Россия списала задолженность африканским государствам на сумму более 20 миллиардов долларов».

Принял участие в расширенном заседании коллегии МВД, где поручил «оперативно сформировать структуры полиции в новых регионах и навести там порядок с выдачей паспортов».

И лишь после домашних мероприятий встретился с  председателем  КНР Си Цзиньпином, который прибыл в Россию с государственным визитом.

К слову, в аэропорту Си Цзиньпина встретил даже не премьер-министр. А один из замов председателя правительства.

Мне вот интересно, это просто совпало, что у Владимира Путина сегодня оказался такой плотный график? Или график уплотнили под визит Си Цзиньпина, чтобы тот не осерчал, что в аэропорту его встретила персона малоизвестная даже в России?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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