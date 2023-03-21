 

“Рада вернуться”: плюнувшая на Россию Брежнева сделала срочное заявление

21.03.2023, 1:42, Разное
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Год назад Вера Брежнева оборвала практически все связи с Россией, где зарабатывала огромные деньги. Родившаяся под Днепропетровском русскоязычная певица, которая до известных всем политических событий не позиционировала себя как украинская артистка, стала записывать песни исключительно на родном языке. При этом экс-солистка группы “ВИА Гра” обосновалась не на Украине, а в других европейских странах. Ее видели то в Италии, то в Польше.

О происходящем в своем жизни Брежнева продолжает рассказывать в запрещенной в России соцсети. Правда, с недавних пор Вера стала выходить в интернет значительно реже. Она приняла волевое решение. Певица пообещала себе, что будет пользоваться соцсетями лишь один час в день.

Однако дело не столько в силе воле, сколько в загруженности артистки. Сделав срочное заявление для поклонников о новой жизни без соцсетей, Брежнева призналась: “Я рада наконец-то вернуться к работе в более плотном графике”, – сообщила исполнительница песни “Любовь спасет мир”.

Кстати, говорят, что брак Веры Брежневой трещит по швам. Даже были сообщения о том, что певица то ли разводится, то ли уже развелась с Константином Меладзе. Официальных заявлений по этому поводу не было.


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