“Я утону”: погибший на Волге лидер группы Cream Soda напророчил свою смерть

Как сообщает “Царьград”, в ночь на понедельник, 20 марта, в Некрасовском районе Ярославской области произошла трагедия. Под лед провалилась отдыхавшая на Волге компания из пяти человек. Среди них – основатель российской группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов, более известный как Дима Нова, уточнят портал VSE42.ru.

Двоих людей вытащили из воды еще ночью, один из них умер в машине скорой помощи. Тело 35-летнего музыканта нашли уже днем, его опознала родственница. Об этом сообщает “Радио 1”. Без вести пропавшими считаются еще двое, один из которых является младшим братом Дмитрия – 25-летний Роман.

Поклонники в шоке от смерти лидера коллектива Cream Soda. Они нашли предзнаменование гибели песне “Волга”, которую группа выпустила еще в 2017 году. “С тобой иду по дну. В плену весенних губ я утону”, – пела солистка. Выходит, музыкант, который является одним из авторов композиции, напророчил свою смерть еще пять лет назад.

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Ранее в официальном аккаунте группы Cream Soda во “ВКонтакте” появилась запись о случившемся. О публикации представителей музыкального коллектива в соцсети, ранее писали “Дни.ру”.