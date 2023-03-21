Макси станет главной длиной весны-лета 2023: какие платья станут идеальным выбором для женщин за 45

Женщины давно полюбили такую одежду, как джинсы и брюки, но с приходом весны хочется облачиться в платье, которое подчеркнет женственность независимо от возраста. Согласно модным тенденциям весны и лета 2023 года, на пике моды будут платья макси. Это настоящая находка для женщин старше 45, главное – правильно его подобрать, и тогда обеспечен романтичный, женственный, элегантный и непринужденный образ.

Зачем платье макси даме 45+

Это отличный выбор для женщин с пышными формами. Платье макси имеет длину ниже икры и может доходить до щиколотки или до пола. Такое наряд поможет создать женщине за 45 неповторимый нежный образ. Каждая дама сможет найти свой вариант из огромного разнообразия тканей, силуэтов, принтов, оттенков.

Платья макси универсальны — они идеально подходят для повседневного образа, но их можно носить и на официальные или торжественные мероприятия. Длинное платье закрывает ноги и может помочь скрыть широкие бедра и складки на животе. Оно очень удобное в носке, с ним не нужно беспокоиться о подходящем верхе – необходимо просто надеть платье, и наряд готов.

Модное макси-платье для зрелых женщин за 45 даже без дополнительных деталей выглядит женственно и элегантно. Если вы предпочитаете стиль бохо, есть из чего выбрать. Существует огромное разнообразие длинных платьев для офиса и на каждый день, а также моделей для особых случаев и торжеств, которые позволяют не терять элегантности в любой ситуации.

Белое платье-макси

Считается, что белый цвет не подходит зрелым женщинам, но это ошибочное мнение. Это идеальный цвет для теплого времени года и его можно сочетать с любым другим оттенком. Если белый цвет смущает, можно выбрать один из множества кремовых оттенков.

Деним на все времена

Длинное джинсовое платье может стать самым любимым предметом гардероба в этом сезоне. Это могут быть самые разные модели, которые идеальны для прогулок по городу, для офиса и для ужина с друзьями в ресторане.

Платье-рубашка

Это идеальный выбор на все времена. Такой силуэт будет отлично смотреться на любой фигуре. Длинное платье рубашечного кроя для зрелых женщин – один из лучших вариантов.

Свободный крой

Платья макси свободного кроя отлично подходят для теплой погоды. Они удобны и практичны и помогут скрыть недостатки. Дышащие материалы, такие как натуральный лен, шелк или хлопок, станут отличным выбором.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

С анималистическими принтами

Звериные принты по-прежнему на пике моды. Платье макси с выразительным анималистическим рисунком добавит образу стиля и подчеркнет индивидуальность. Чтобы не перегружать наряд, нужно выбрать однотонные аксессуары и обувь.

С цветочным принтом

Платье с цветочным принтом освежает и хорошо смотрится на женщине любого возраста. Цветы любимы многими женщинами. Можно выбрать как нежный мелкий рисунок так и выразительный и контрастный принт на темном фоне.

С оборками по подолу

Женственные и очень романтичные платья с оборками или воланами по подолу идеально подходят как для повседневных образов, так и для вечерних комплектов.

С геометрическими узорами

Геометрические узоры могут освежить наряд. Полоски делают фигуру стройнее, горошек создает романтический образ в стиле ретро. Такие варианты универсальны и подходит женщинам всех возрастов.

В стиле бохо

По мнению экспертов, одним из главных трендов сезона станет стиль бохо, для которого характерны легкие струящиеся ткани, многослойность и игра фактур.