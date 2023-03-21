Селеста и пастельно-желтый: цвета, которые станут звездами модного маникюра весной 2023 года

Мода на маникюр меняется так же часто, как на одежду. Каждый сезон дизайнеры предлагают нам что-нибудь очень интересное и в большом количестве, так что выбрать есть из чего даже самым капризным барышням. Теплые дни не за горами, а значит, пора выбрать достойный цвет маникюра. Итак, хиты 2023.

Селеста

Новинка сезона. Цвет, который, по мнению мира моды, станет определяющим на несколько месяцев. Он хорошо сочетается с украшениями из благородных металлов, подходит для офиса, вечеринки и отдыха, молодым и дамам в годах. Чтобы сохранить магию цвета, лучше использовать его без дополнительных украшений вроде страз или наклеек.

Голубой и бирюзовый

Дизайнеры делают на него ставку летом, ведь нет более заманчивого цвета на загорелых руках, чем бирюза. Причем просто покрыть ногти одним тоном – скучно, а потому примените всю свою фантазию и сделайте многослойный рисунок, пусть окружающие прочувствуют ваше отпускное настроение.

Только не балуйтесь с другими яркими цветами. Выбрали бирюзу – добавляйте рядом стоящие оттенки: голубой, синий, капельку индиго и обязательно белый цвет, чтобы пригасить агрессию бирюзы.

Оранжевый

Может создаться ложное впечатление, что оранжевый – цвет осеннего маникюра. В принципе, да, но не в текущем сезоне, потому что дизайнеры выбрали для нас не тыквенный оттенок, а яркий, насыщенный, почти неоновый. Цвет хорошо сочетается как с монохромными, так и с яркими оттенками.

Нюд

Стоит ли говорить, что в любой коллекции есть вариант для тех, кому “голый” маникюр не нравится, но и к ярким цветам они не готовы. Ваш выбор – нюд, розовый или бежевый.

Желтый

Вернее, светлый, пастельный желтый. Выбор этого цвета припасите ближе к лету, когда кожа рук покроется первым легким загаром. Желтый на загорелых руках смотрится просто бомбически. Для макияжа выбирайте комплиментарные цвета, но тоже не слишком насыщенные, чтобы не казаться окружающим радугой. Желтый маникюр не требует ярких колец. Если носите украшения, ограничьтесь тонким браслетом. Или парочкой.

Розовый

Все девочки любят розовый, поэтому маникюр этого цвета, как и классический френч, никогда не выйдет из моды. Меняются только оттенки розового, но в этом сезоне дизайнеры махнули рукой: любой цвет будет модным, от светло-розового до фуксии. Только подбор помады в тон станет катастрофической ошибкой. Яркими должны быть только ногти.

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Металл

Благородные металлы – серебро, золото, платина. Нет, это не цвета новогодних праздников, а очень даже весеннее украшение ноготочков. Маникюр современный, но стильный и привлекательный, его можно “надевать” не только на вечеринку, но и смело ходить в офис.

Не нравится полное покрытие, используйте металлическую фольгу. Белый фон отлично оттеняет металлик, маникюр выглядит стильно, сдержанно.

Зеленый

Наверное, это очевидно, но зеленый – первый претендент на звание стильного цвета весны. Он ассоциируется с молодой травой, зеленью на деревьях, свежестью, силой и большой градацией оттенков, что, кстати, немаловажно, потому что немногим нравится истинный изумрудный. Красиво будет смотреться светло-зеленый, салатовый, цвет морской волны.