Эксперт объяснила выгоду России и Китая по контрактам на поставку энергоносителей

В первые два месяца 2023 года Россия стала первой по объему поставок нефти в Китай. По данным Главного таможенного управления КНР, в январе и феврале импорт энергоносителя составил 15,67 миллиона тонн (+24% в годовом исчислении). Также в ведомстве сообщили, что стоимость приобретенной у России нефти выросла примерно на 9,2%, если сравнивать с тем же периодом предыдущего года.

Тем не менее контракты на импорт энергоносителей из РФ остаются для КНР выгодными. Доцент Департамента Правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, член Высшего Совета “Сильной России” Наталья Оганова в беседе с “Дни.ру” отметила: “Для Китая это выгодно, потому что стоимость нефти и газа сильно занижена, с учетом промышленности для страны это весьма актуально. Для России это выгодно, потому что многие деньги были переведены вперед, и сейчас мы это просто отрабатываем. Многие контракты являются долгосрочными. Минимум 10 лет, что касается нефти, и минимум 25 лет, что касается газа”.

Также Оганова рассказала, что ярко выраженные стратегические партнерские отношения России и Китая начались в 2014 году на фоне присоединения Крыма и нарастании конфронтации с западными странами. “Безусловно, Россия искала рынки сбыта, плюс строительство трубопровода “Сила Сибири” заставляло искать потенциальных покупателей, и, собственно, Китай выступил одним из них”, – объяснила Наталья Валерьевна.

Эксперт не сомневается в долгосрочности и укреплении связей России и Китая. Мол, такая коалиция дает возможность противостоять силам Запада.