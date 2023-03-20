Чешский президент – у Киева остался последний шанс на успешное контрнаступление — потом денег не дадут

Не стоит подталкивать Украину к отказу от части земель в пользу РФ — она может принять такое решение исключительно самостоятельно. Запад может только помочь ей, но не решить за неё её будущее, уверен президент Чехии Петр Павел. В интервью Rzeczpospolita он заявил, что в этом году у Киева есть одна-единственная попытка масштабного контрнаступления, потому что Запад устал ждать от него военных успехов.



AP

Недавно избранный президент Чехии Петр Павел считает, что в нынешних условиях, после года украинского конфликта, РФ не решится напасть на какую-либо страну НАТО, потому что это выльется в катастрофические последствия для неё самой. Похожего мнения чешский лидер придерживался и семь лет назад, когда российская была армия намного сильнее или, по крайней мере, все так считали. «Позиция РФ в мире также была намного сильнее. Сейчас РФ изолирована многими странами, ослаблена поражениями на фронте и санкциями. Её экономика слабее, чем семь лет назад. И место РФ в мире тоже», — заявил он в интервью Rzeczpospolita.

Павел согласился с тем, что никто не знал реальной картины России, потому что она эффективно создавала себе сильный и влиятельный образ наподобие потёмкинской деревни. «Эта иллюзия подействовала не только на нас, но и на российское общество и его лидеров…» — отметил он. На вопрос издания, как должен завершиться украинский конфликт, чтобы следующее поколение в Центральной Европе могло сказать: «Мы больше не боимся России», он ответил следующее: «Если бы я знал ответ на этот вопрос, я бы, наверное, получил Нобелевскую премию мира. Я надеюсь, что мы — я имею в виду страны, поддерживающие Украину, и саму Украину — сможем довести дело до поражения РФ на Украине. И так сильно ослабить Россию, чтобы она не смогла начать агрессию против кого бы то ни было по крайней мере в течение нескольких лет». Возвращение к обычному ведению дел с Москвой без изменения российского режима, по его оценкам, совершенно не представляется возможным. В противном случае это чревато началом очередного конфликта в ближайшем будущем.

Чешский президент уверен, что возвращение всей территории Украиной было бы лучшим сценарием. «Будучи бывшим военным, я, однако, реалист. Нам следует делать всё, что в наших силах, чтобы поддержать Украину в достижении ею её целей… Одновременно если Украина, несмотря на всю необходимую помощь Запада, не сможет вернуть себе все территории, а РФ при этом ещё достаточно сильна, чтобы их контролировать, результатом, скорее всего, станет затяжная война на истощение, без какого-либо прорыва с обеих сторон. Мы не хотим такого сценария, но мы должны учитывать, что он существует. Нельзя делать вид, что единственное возможное решение подразумевает под собой полный успех», — рассуждает чешский лидер.



«Я бы никогда не стал поощрять Украину отказаться от части своей территории, идти на какие-то уступки. Если украинцы когда-нибудь решатся на это, то это будет исключительно их решение. Мы не должны толкать Киев в каком-либо направлении: ни идти на уступки, ни сражаться до последнего солдата. Мы можем максимально поддерживать украинцев, но мы не можем предоставить им планы на будущее. Мы можем только дать им нашу помощь», — разъяснил Петр Павел.

Одновременно глава государства указал на ограничения и пределы как с украинской стороны (человеческие ресурсы), так и со стороны Запада (оказываемая помощь). «Мы должны быть реалистами и отдавать себе отчёт в том, что в следующем году в США выборы», — подчеркнул он. По его словам, после предыдущих избирательных кампаний в США стало понятно, что во время них общество и политики прежде всего сосредотачиваются на внутренних делах. В международных вопросах, возможно, будет присутствовать только Европа и американо-китайские отношения. «В следующем году интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться. И когда интерес Америки упадёт, многие европейские страны поступят похожим образом», — констатировал он.

Президент Чехии признаёт, что сохранять одинаково высокий уровень поддержки со стороны западных политиков и общественного мнения в адрес Киева становится всё сложнее. По его оценкам, украинцам необходимо начать большое контрнаступление в течение нескольких месяцев — больше времени у них нет. «В этом году окно возможностей открыто. После следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи будет крайне сложно. Усталость от войны — это не только истощение человеческих и оружейных ресурсов, разрушение инфраструктуры на Украине, но и усталость стран, оказывающих помощь. Многие государства, многие политики ожидают в этом году какого-либо прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать крупное контрнаступление. Поэтому если она решит начать крупное контрнаступление и оно не удастся, то будет крайне сложно получить средства на следующее», — признал он.

На вопрос, в каком именно месте на фронте украинцам стоит начинать контрнаступление, чешский президент отказался отвечать, не желая тем самым давать подсказку россиянам. «Более того, командование украинской армии сейчас, наверное, самое опытное в мире, и я уверен, что они и сами прекрасно знают, что им необходимо делать», — добавил Петр Павел.

В интервью чешский лидер заявил, что, хотя Украина несомненно заслуживает быть частью НАТО, из практических соображений для неё самой было бы лучше, если бы она сначала стала членом ЕС, а потом уже и Североатлантического альянса, то есть не так, как имело место в случае с Чехией и Польшей. Он объясняет, что, когда конфликт завершится, восстановление Украины может стать быстрым путём к членству в ЕС, а затем экономические связи проложили бы ей путь в НАТО. Одновременно он согласен и с тем, что единодушия по принятию Украины в рядах стран НАТО сложно ожидать, особенно со стороны Венгрии или Турции. «В такой группе процесс принятия совместного решения очень сложный. Но я считаю, что через какое-то время, благодаря нашим совместным усилиям и благодаря определённым государствам, выступающим в роли адвокатов Украины, мы сделаем успехи. Это процесс. Над этим надо усердно работать», — резюмировал он в интервью изданию Rzeczpospolita.