“У нас дома пожар”: пойманный на романе с фигуристкой Дмитриенко рассказал о трагедии

17-летний артист, прославившийся после выхода трека “Венера-Юпитер”,

Ваня Дмитриенко разоткровенничался с журналистами. Это случилось на презентации

обновления музыкального портала. В разговоре он рассказал о трагедии, которая произошла

в его детстве.

Будучи маленьким мальчиком, Ваня решил приготовить попкорн в пакете. К сожалению,

Дмитриенко неправильно рассчитал температуру и вместо снека получил самый

настоящий пожар. Микроволновая печь загорелась от перегруза. Несмотря на то,

что Ване больше не пользовался печкой, любовь к кулинарии у него не исчезла.

“Я начал кричать, что у нас

дома пожар”, — цитирует рассказ исполнителя Пятый канал.

Помимо музыкального творчества, поклонники следят за личной жизнью Вани

Дмитриенко. Одно время ему приписывали роман с Камилой Валиевой. Девушка

призналась, что ей очень нравится музыка артиста. Тот в свою очередь пригласил

ее на съемки.

Пойманный на экранной романе с фигуристкой во время съемок клипа Ваня Дмитриенко

отрицает любую романтическую связь с Камилой в реальной жизни. Он встречается с

девушкой по имени Саша, которая снимает ролики в социальных сетях.