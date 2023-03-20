“У нас дома пожар”: пойманный на романе с фигуристкой Дмитриенко рассказал о трагедии
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17-летний артист, прославившийся после выхода трека “Венера-Юпитер”,
Ваня Дмитриенко разоткровенничался с журналистами. Это случилось на презентации
обновления музыкального портала. В разговоре он рассказал о трагедии, которая произошла
в его детстве.
Будучи маленьким мальчиком, Ваня решил приготовить попкорн в пакете. К сожалению,
Дмитриенко неправильно рассчитал температуру и вместо снека получил самый
настоящий пожар. Микроволновая печь загорелась от перегруза. Несмотря на то,
что Ване больше не пользовался печкой, любовь к кулинарии у него не исчезла.
“Я начал кричать, что у нас
дома пожар”, — цитирует рассказ исполнителя Пятый канал.
Помимо музыкального творчества, поклонники следят за личной жизнью Вани
Дмитриенко. Одно время ему приписывали роман с Камилой Валиевой. Девушка
призналась, что ей очень нравится музыка артиста. Тот в свою очередь пригласил
ее на съемки.
Пойманный на экранной романе с фигуристкой во время съемок клипа Ваня Дмитриенко
отрицает любую романтическую связь с Камилой в реальной жизни. Он встречается с
девушкой по имени Саша, которая снимает ролики в социальных сетях.
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