 

“У нас дома пожар”: пойманный на романе с фигуристкой Дмитриенко рассказал о трагедии

20.03.2023, 22:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

17-летний артист, прославившийся после выхода трека “Венера-Юпитер”,
Ваня Дмитриенко разоткровенничался с журналистами. Это случилось на презентации
обновления музыкального портала. В разговоре он рассказал о трагедии, которая произошла
в его детстве.

Будучи маленьким мальчиком, Ваня решил приготовить попкорн в пакете. К сожалению,
Дмитриенко неправильно рассчитал температуру и вместо снека получил самый
настоящий пожар. Микроволновая печь загорелась от перегруза. Несмотря на то,
что Ване больше не пользовался печкой, любовь к кулинарии у него не исчезла.

“Я начал кричать, что у нас
дома пожар”, — цитирует рассказ исполнителя Пятый канал.

Помимо музыкального творчества, поклонники следят за личной жизнью Вани
Дмитриенко. Одно время ему приписывали роман с Камилой Валиевой. Девушка
призналась, что ей очень нравится музыка артиста. Тот в свою очередь пригласил
ее на съемки.

Пойманный на экранной романе с фигуристкой во время съемок клипа Ваня Дмитриенко
отрицает любую романтическую связь с Камилой в реальной жизни. Он встречается с
девушкой по имени Саша, которая снимает ролики в социальных сетях.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02.23 / Какую сумму за услуги няни готовы платить россияне

01.06.21 / В деталях и начистоту. Леонид Агутин рассказал о своем отношении к жене и к изменам в семье

26.05.22 / Мнение: Два ленд-лиза

23.12.21 / “Идите вы подальше, плевать мы хотели”: Путин о действиях США и НАТО в отношении России

31.08.21 / Сентябрь — не повод прощаться с дачным участком: что нужно успеть высадить

08.02.21 / Скандалы: Евраз своего добился

02.02.23 / Новые обыски ФБР в резиденции Байдена — никаких подробностей или прозрачности

13.02.22 / Возрастной порог для прохождения в Госдуму снизят до 15 лет

19.04.22 / На западе Эквадора нашли цветок, который считали вымершим

17.05.22 / Бывшему полковнику Захарченко дали 16 лет колонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика