Скандалы: Клуб миллионеров и сафари в Африке

Как отдыхает хозяйка Wildberries Бакальчук, пока люди зарабатывают для неё миллиарды

На прошлой неделе три дня подряд по всей России бастовали владельцы франчайзинговых и сотрудники собственных пунктов выдачи заказов Wildberries. Они уходили со своих рабочих мест и на закрытых дверях вешали листовки: «Временно отказываем в обслуживании клиентов. До тех пор, пока не удовлетворят наши требования».

— Не работают камеры в ПВЗ — 100 000 рублей штраф. Поставили плохую оценку твоему пункту — снизят процент вознаграждения. Если покупатель возвращает бракованную вещь обратно в пункт выдачи, с владельца ПВЗ удерживают полную её стоимость. Если в посылке оказывается не тот предмет, владельцы ПВЗ также должны заплатить всю цену. Нам прилетели штрафы на 100 тысяч за четыре дня. Такая ситуация сложилась во многих пунктах, — заявили Лайфу собственники пунктов выдачи заказов Wildberries.

Редакция Лайфа и телеграм-канала SHOT активно освещала конфликт в маркетплейсе, в итоге это привлекло внимание депутатов Госдумы. Законотворцы провели встречу с представителями Wildberries и вручили им ноту с двенадцатью требованиями от собственников ПВЗ. Маркетплейсу пришлось идти на уступки. Уже разблокированы протестовавшие пункты выдачи, идёт массовый возврат денег, списанных как штраф. За бракованный или отменённый товар теперь будут взыскивать не 100%, а 40.

— Эта ситуация с Wildberries привлекла особое внимание ко всей сфере. Не только у себя, но и в других фирмах. Эта сфера для законодательного урегулирования, которой мы уделяли недостаточно внимания. Возможно, будет отдельный закон. Я думаю, что по аналогии с некоторыми законами его можно будет назвать «законом Бакальчук», — заявил депутат Михаил Делягин.

Бакальчук и закрытый клуб миллионеров

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук — одна из самых богатых женщин не только России, но и в мире (с оцениваемым состоянием в 13 миллиардов долларов) — никак не отреагировала на скандал вокруг маркетплейса. Пока её армия менеджеров нещадно штрафует сотрудников и партнёров, она предпочитает проводить время в компании членов клуба Falcon — закрытого сообщества «крупнейших несырьевых бизнесменов», в котором состоят, например, владельцы «Абрау-Дюрсо», Sunlight и «Столичек».

— Посиделки бывают не только с пацанами, у нас есть Таня! — таким текстом снабжён фотоотчёт с очередной встречи клуба. Речь идёт о Татьяне Бакальчук. Судя по соцсетям, её муж Владислав Бакальчук вступил в это сообщество ещё в середине десятых, а она — лишь в 2019-м. Богачи отдыхают достойно: велопробег из Бари в Салерно (Италия), катание на суперъяхтах в Эгейском море, полёты на частных джетах и вертолётах, охота на зебр в Танзании, пиры в самых дорогих и необычных ресторанах мира.

Ни пандемия ковида, ни повсеместные локдауны не мешали членам клуба Falcon путешествовать по всему миру и по-царски отдыхать. Незадолго до начала СВО миллионеры стали скромнее себя вести, перестали выкладывать репортажи со своих мероприятий.

Где живут Бакальчук

Как выяснил Лайф, Татьяна и Владислав Бакальчук живут в премиальном коттеджном посёлке «Стольное» в Переделкине. Дома здесь стоят от 90 миллионов рублей до миллиарда. Лайф взял выписку из регистра на участок дома Бакальчук. Землёй в 29 соток владеет с 2010 года Ольга Иванникова — полная тёзка замминистра жилищной политики Подмосковья. Возможно, Бакальчук арендует этот особняк. Дома в посёлке сдаются примерно за 2 млн рублей в месяц.

Отец Татьяны Бакальчук Владимир Ким и её сестра Мария Куликова занимают хай-тек-особняки на территории иннограда «Сколково». Это ультрасовременное поселение из-за его странной формы часто называют «Жилой спиралью». Аренда дома обойдётся примерно в 400 тысяч рублей в месяц. В продаже такой недвижимости пока нет.

Несмотря на круглосуточную охрану и КПП на въезде, репортёры Лайфа смогли проникнуть на территорию и заснять коттедж, где живёт отец Бакальчук Владимир Ким. В посёлке его знают — ранней осенью он традиционно раздаёт яблоки соседям.

В советские времена отец Татьяны Бакальчук долгое время трудился начальником в управлении магистральных газопроводов (сейчас это объект «Газпрома») в посёлке Газопроводск, это Луховицкий район Подмосковья.

По рассказам газопроводцев, семье Ким после перестройки досталось несколько участков, где вскоре выросли добротные кирпичные коттеджи, а также гектары плодородной земли на окраине посёлка. Это подтверждается выписками из Росреестра. Как выяснил Лайф, в Газопроводске остались жить только некоторые родственники Татьяны Бакальчук, например племянники.

— Простым трудягам, как я, после перестройки выделили скромные домики, почти никто из нас не смог оформить в собственность участок, — пожаловалась бывшая подчинённая Кима, приборист 5-го разряда Лидия Задорина.

В нулевых годах мать Бакальчук Василиса Ким была крупным фермером в Газопроводске. Отец же работал в банке «Центрокредит». Татьяна Бакальчук тоже какое-то время работала там, причём одновременно с родителем. Будущей миллиардерше тогда не было и тридцати. «Центрокредит» считается одним из самых закрытых финансовых учреждений. В топ новостей оно попало лишь дважды. В 2018 году ЦБ имел к нему претензии по поводу неисполнения закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём. После начала СВО председатель правления «Центрокредита» Андрей Тарасов переехал в Лондон.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”