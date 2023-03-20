“Люблю фэнтези, этот жанр начинает набирать обороты”: актриса Анна Глаубэ об институте брака, фильме “Свободные отношения” и свежих проектах

В февраля 2023 года на экраны страны вышла романтическая комедия под названием “Свободные отношения” . Вместе с исполнителями главных ролей, Аглаей Тарасовой и Борисом Дергачевым в ней снялись Илья Соболев и Анна Глаубэ. В интервью порталу fedpress.ru Глаубе рассказала об этом фильме, а также высказала свое мнение об институте брака и поведала об участии в новых проектах.

Осуществление мечты

Анна появилась на свет в 1990 г. в Москве. Ее настоящая фамилия – Колобаева. Псевдоним Глаубэ она взяла, уже снявшись в нескольких картинах, посчитав его более звучным. Среди родственников актрисы по матери есть немцы, фамилия которых Глауб.

Свои творческие способности Анна проявляла еще с детства, она занималась музыкой, вокалом и танцами, участвовала в школьных спектаклях. Ее желание стать актрисой не нашло понимания у мамы, поэтому сначала она окончила факультет рекламы в институте культуры. А затем уже стала дипломированной актрисой, выпускницей ВГИКа. За этим последовала работа в театре и в кино.

Дебют Глаубэ в кинематографе состоялся в 2010 г., в комедии “Неадекватные люди”. А известной она стала в 2013-м, когда вышел фильм “Время дочерей”, где она сыграла главную роль – Полины Рудневой. За этим последовало участие в ряде популярных сериалов, где ей доставались второстепенные роли. В 2022 г. Анна снялась в главной роли – Илоны – в комедии “Развод”. А в 2023 году на экраны вышла романтическая комедия “Свободные отношения”.

Участие в ромкоме

Анна Глаубэ сообщила, что на роль в “Свободных отношениях” она согласилась очень быстро, нисколько не раздумывая. Это было связано с тем, что предложенная ей роль сильно отличалась от тех, которые ей обычно предлагают. А пробовать что-то новое ей всегда интересно.

В картине затронута тема брачных отношений, и супруги пытаются их сохранить. Главный ее смысл Анна видит в том, чтобы зрителю было смешно, как и должно быть в комедиях вообще. Хотя они тоже разными бывают. Глаубэ отметила, что она любит ленты, в которых за смехом скрыты и другие темы и смыслы. О них интересно размышлять, а после просмотра ощущается приятное послевкусие. Актриса выразила надежду на то, что именно такая комедия и получилась на этот раз.

Проблему кризиса семейных отношений, которая затронута в картине, Анна Глаубэ считает весьма актуальной. Ведь в тот или иной момент с ним сталкиваются многие пары, но выходят из него все по-разному. Кто-то не способен преодолеть трудности и предпочитает развод. А чей-то союз после испытаний, напротив, становится более прочным. По мнению Глаубэ, многим зрителям будет любопытно увидеть со стороны историю, возможно, похожую на их собственную.

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В фильме “Свободные отношения” супруги пытаются спасти брак, договорившись о том, что каждый из них попробует отвлечься от рутины на стороне. Размышляя, может ли быть подобное средство действенным, артистка говорит, что каждый случай является индивидуальным. Однако свободные отношения вряд ли могут сохранить семейный союз, если нет партнерства, нет доверия и взаимного уважения, желания быть вместе. То есть, если отсутствует главное, что должно быть между супругами.

Ближайшие планы

Актриса рассказала о том, что для нее привлекательным является жанр фэнтези. Она считает, что в настоящий момент в России он начинает набирать обороты. И ей очень хотелось бы принять участие в таком проекте. Другой целью Анны является мистический триллер.

Говоря о свежих проектах, Глаубэ сообщила, что не может раскрывать всех подробностей, но кое о чем рассказать может. В скором времени она должна приступить к участию в весьма интересном проекте, в социальной драме. Осенью 2023 года планируется выпуск “Лихорадки”, шпионской драмы, а также ожидается второй сезон сериала “Развод”.

Личная жизнь

Предложение руки и сердца мужчины делали актрисе четыре раза. И каждый раз претенденты получали отказ, потому что девушка не хотела спешить с замужеством. Кроме того, ее не особенно привлекает и сам свадебный обряд. Ведь на съемочной площадке ей доводилось не один раз примерять белое платье невесты.

Повлиял и пример ее мамы, которая была замужем четырежды. То есть, Анна уяснила, что штамп в паспорте сам по себе не может спасти от краха отношений. Анна Глаубэ находится в гражданском браке начиная с 2019 г. Ее партнер – Павел Левкин, встреча с которым произошла в театре. В 2021-м на свет появился их сын Даня, который, по выражению актрисы, стал карантинным ребенком.