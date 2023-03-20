Прямоугольный и однотонный. Какой кошелек может привлечь деньги, а какой, наоборот, отпугнет

Люди приобретают для себя множество различных оберегов, чтобы привлечь финансы в свою жизнь. Однако иногда стоит сменить кошелек.

Если неправильно подобрать кошелек, то финансы начнут уходить из жизни человека. Кроме того, он все время будет сталкиваться с различными денежными трудностями.

Вот несколько советов относительно того, как не отпугнуть фортуну и привлечь деньги в жизнь.

Кошелек не должен быть потрепанным

Изначально нужно сказать о том, что кошелек ни в коем случае не должен быть изношенным или рваным. В нем не должно быть дыр, грязи и обшарпанных поврежденных краев. Из такого кошелька денежная энергия будет утекать.

Бывает человеку жалко выбрасывать любимую вещь. В таком случае можно оставить кошелек для хранения чеков и визиток. Для каждодневного использования стоит приобрести себе что-то новое.

Не использовать чужие кошельки

Нельзя носить чужой кошелек, так как в нем будет присутствовать энергетика предыдущего хозяина.

Именно поэтому не нужно одалживать этот предмет у своего друга или родственники, даже если в данный момент просто некуда положить деньги.

Деньги в кошельке

Это очень важное правило. В кошельке должны находиться хоть какие-то деньги, пусть это даже будет насколько монет.

Чтобы финансовый поток пришел в жизнь человека, обязательно должна быть какая-то неразменная небольшая счастливая купюра, которую человек никогда не станет тратить.

Не стоит выбирать клетчатые кошельки

Денежная энергетика не любит клетчатый узор. Именно поэтому лучше всего выбирать для себя однотонную модель темного красного или коричневого цвета.

Деньги нужно хранить отдельно

Не стоит класть их вместе с различным мусором, визитками, чеками, кредитными картами. В противном случае финансовая удача отвернется.

Как правильно подобрать кошелек

Не стоит выбирать квадратное портмоне. Лучшим решением станет прямоугольный кошелек, в который можно положить купюры, не сминая.

Что касается материала бумажника, то лучшим вариантом станут тканевые изделия и натуральная кожа. Кошелек не должен выглядеть чрезмерно вычурно. Он должен смотреться достаточно дорого и роскошно, но при этом элегантно и лаконично.

Чтобы энергетика денег не застаивалась, монеты и бумажные купюры стоит как можно чаще доставать из кошелька, разлаживать, пересчитывать, а затем складывать назад.

Деньгам нужен определенный порядок. Это обозначает, что купюры должны размещатьсясогласно их ценности и номинанта.