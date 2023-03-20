 

В сети появилась информация о новой игре Dark Souls

20.03.2023, 21:35, Разное
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FromSoftware, японская студия-разработчик игр, в настоящее время работает над неанонсированной новой игрой. Ее создание началось в 2022 году. Об этом пишет Emopulse, ссылаясь на данные из профиля Кеннета Чанса на сайте социальной сети LinkedIn.

В портфолио Чанса указано, что с января 2022 года по настоящее время он курирует разработку одной игры. Эта игра еще не была представлена. Другие подробности загадочного проекта не раскрываются. Emopulse считает, что проектом станет долгожданное продолжение BloodBorne.

Первоначально она была выпущена в 2015 году. Журналисты также отмечают, что, скорее всего, FromSoftware запустит новую серию. На данный момент известно, что у японской студии есть Shadow of the Erdtree, дополнение к Elden Rings Elden Ring, и Armored Core VI, Fires of Rubicon.


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