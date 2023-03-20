 

Губернатор Воробьев: за год в Московской области откроют 40 образовательных учреждений

20.03.2023, 21:20, Разное
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“У нас обучаются 1 млн 40 тысяч детей, и 1 сентября мы ждем прибавление еще 40 тысяч школьников плюс 20 тысяч дошколят. В этом году построим 27 школ на 18 тысяч мест и 13 детских садов на 3,7 тысячи мест”, – сказал он.

Открыть новые школы планируется в таких городских округах как Истра, Мытищах, Ногинске, Дмитрове, Королеве, Чехове, Рузе, Домодедове, Лобне. Помимо этого, планируется открытие новых детских садов – в Ленинском и Одинцовском горокругах, Серпухове, Волоколамске, Подольске, Химках и других городах.

Кроме этого, в 2023 году в Подмосковье откроют три образовательных кластера – в Долгопрудном, Одинцовском и Истринском горокругах. Два кластера, по словам министра строительного комплекса Московской области Владимира Локтева, уже частично функционируют.

“Работы в Долгопрудном находятся в завершающей стадии, в двух зданиях мы вышли уже полностью на отделку фасада и внутренних помещений. В Раздорах строим один из самых больших объектов. Он является уникальным благодаря атриуму – на сегодняшний день подобный реализован только на вокзале в Токио”, – сообщил Владимир Локтев.


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