Диеты за 40 – за или против?

На днях 48-летний продюсер Яна Рудковская призналась, что уже давно не придерживается никаких диет – ни кефирных, ни йогуртовых, ни каких-либо других. Она считает, что после 40-ка ограничивать себя в еде опасно. С ней согласна и врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, нужно всегда есть в разумных количествах, и тогда не придется садиться на диеты. Не стоит идти на жертвы ради соблюдения моды. Мол, человек должен быть ни худым, ни полным. Так что нельзя ограничивать себя в еде, если нет медицинских противопоказаний, конечно.

Также Соломатина в беседе с Пятым каналом объяснила, почему нельзя перенимать диеты у жителей других стран, регионов. Диетолог отметила: у жителей Крайнего Севера свой рацион, а у тех, кто живет в Средиземноморье, – свой. Пища связана с климатом, и то, что является нормой для одних, является противопоказанным для других.

Для большинства россиян подходят итальянский и французский типы питания, добавила эксперт. Но самое важное – это, конечно же, мера. Строгие диеты – это стресс для организма. Так что тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, прежде всего необходимо обратиться к врачу-диетологу, который и даст правильные советы по похудению.