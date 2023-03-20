Хотелки Кремля: Два сценария для США на Украине – плохой и очень плохой

Сегодня Си Цзиньпин прибывает в Россию. Я пишу просто «Си Цзиньпин», без титула, так как вы и без меня отлично знаете, кто это такой, а если нет, то вы, вероятно, совершенно не интересуетесь политикой. Для справки, сейчас у нас на планете две сверхдержавы: США и Китай. Председатель Си — лидер одной из них.

Россия, к сожалению или к счастью, в число сверхдержав не входит. Одна из главных причин — демографическая. Население США в 1917 составляло 103 млн человек, население Российской Империи — 184 млн человек (примерно 90 млн, если брать границы 2022). Потом пришли большевики и начали масштабный социологический эксперимент. Длинная история коротко: сейчас население США составляет 330 млн человек, население России — 150 млн. Для сравнения, население Китая за тот же период тоже примерно утроилось, и составляет сейчас 1,4 млрд. В Китае тоже были коммунисты, но всё же не такие твердолобые как у нас. Периодами китайцы ошибались ещё и покруче советских товарищей, однако осознавали свои ошибки они гораздо быстрее.

Сейчас проблемы с демографией у всех, причём в России на общем скорбном фоне дела обстоят весьма неплохо. В США идёт смена культуры — белые протестанты, которые когда-то сделали Америку великой, откровенно вырождаются, а им на смену идут другие народы: может быть, столь же способные, как и потомки европейцев, но другие. Такие перемены ничем хорошим для великих держав не заканчиваются. Китай, в свою очередь, начинает пожинать печальные плоды политики «одна семья — один ребёнок». Его население перестало расти, и это значит, что Китаю придётся перекраивать экономику и общество под новые реалии — очень дорогостоящий, очень болезненный процесс.

Так как проблемы у всех, значение имеют абсолютные цифры. Население Китая впятеро больше, чем у США, следовательно, американцы значительно слабее, ибо китайские рабочие, китайские инженеры и китайские учёные уже не уступают своим американским коллегам. Россия, к сожалению, в финал не прошла, так как мы одновременно и менее развиты, чем США, и менее населены, чем Китай.

Из этого вытекают главные правила текущей политики России. Во-первых, мы должны крепко держаться Китая, так как у нас есть опасный общий враг, и так как Китай не является для нас конкурентом — Россия собирается сотрудничать с Китаем, а не бороться с ним за власть. Во-вторых, мы должны избегать, насколько это возможно, прямого противостояния с США. США полагают, что Россия — второстепенный для них противник, и нам невыгодно их переубеждать. Пусть американцы бодаются с Китаем: мы, в свою очередь, поможем Китаю выиграть, но только так, чтобы затратить на это поменьше человеческих и иных ресурсов. Кстати, это к вопросу, почему мы ещё не запустили тактическую ядерную боеголовку в здание Международного уголовного суда в Гааге. Нидерланды несомненно заслужили гостинец, это факт, а начинать из-за одной ракеты ядерную войну США не станут, повод мелковат. Но инцидент вызовет резкое обострение отношений России с США и с Европой, которое нам совершенно не нужно. Текущее полузатишье на Украинском фронте — лучший сценарий для нас.

Китайцев такой расклад тоже устраивает. Они понимают, что Россия является для Китая ключевым союзником, и готовы всячески нас поддерживать, но при этом обострение ситуации Китаю совершенно не нужно. Во-первых, Китай уже извлёк из конфликта свою выгоду — Россия плотно вошла в его орбиту, как Канада в орбиту США. Во-вторых, время работает на Китай — 1,4 млрд против 330 млн, вы помните. Во-третьих, если у России начнутся серьёзные проблемы, всё закончится ядерной войной, а при начале ядерной войны США обязательно отправят сотню-другую ракет в Китай, оставить Китай вне зоны поражения американцы не смогут.

Вот на этом фоне Си Цзиньпин прилетел в Москву. Перед визитом он опубликовал на РИА Новости программную статью, в которой снова изложил свой мирный план (ссылка):

Опубликованная недавно “Позиция Китая по политическому урегулированию украинского кризиса” с учетом рациональных озабоченностей всех сторон максимально отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса. Документ служит конструктивным фактором в нейтрализации последствий кризиса и продвижении политического урегулирования. Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе.

В переводе с дипломатического на русский это означает следующее:

1. Россия права, а США — не правы. Интересы России в Европе необходимо учитывать, и США очень напрасно их проигнорировали.

2. Так как США — моральные уроды, разумных решений от них никто и не ждёт. Поэтому на первых порах вполне достаточно просто заключить перемирие без условий, чтобы подморозить конфликт. Дальше можно договариваться хоть 20 лет: «сложные проблемы не имеют простых решений».

Владимир Путин, кстати, тоже опубликовал статью в Жэньминь Жибао (ссылка). Традиционно порекомендую прочесть статью в источнике, сейчас же замечу, что там наш президент поддерживает китайский мирный план. Цитирую:

Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса…

…Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами…

Повторюсь, подморозка конфликта нам выгодна, так как стратегически выигрывает именно наша сторона (Китай плюс Россия), а у США окно возможностей стремительно закрывается. Выезжать на прошлых достижениях становится всё сложнее: в 2000 ВВП США был в три раза больше, чем ВВП Китая, сейчас — примерно на 20% меньше. У старых союзников США проблемы аналогичные: они растеряли своё технологическое и экономическое превосходство, их заносчивость и агрессивность больше не соответствуют их реальной силе.

США хотели бы обострения событий на Украине, однако возможностей у США мало и тут. Во-первых, Украинский кризис многим уже изрядно надоел: и внутри США, и в Европе, и на самой Украине, в конце концов. Разжигать с каждым месяцем всё сложнее и сложнее, молчаливое сопротивление внутри Западного лагеря нарастает.

Во-вторых, если США отвергают план по заморозке конфликта, следующий очевидный шаг Китая — открыть для России программу ленд-лиза, масштабные поставки военной техники. Вот, к примеру, видео от 2020 (ссылка):

На видео грузовичок запускает 48 одновременно дронов-камикадзе. В США подобный снаряд стоит 6000 долларов. Если убрать фирменную американскую коррупцию, можно предположить, что в Китае снаряд будет стоить 300 долларов, не больше. Сто миллионов таких снарядов — 30 млрд долларов. Сумма небольшая для России и копеечная для Китая. Промышленность Китая нужный объём произведёт, не поморщившись — у Китая было не меньше года на подготовку производства и расшивку узких мест. Собственно, может быть, всё уже и готово: Китай ведь в любом случае готовится решать вопрос с Тайванем, так что на китайских складах могут лежать прямо-таки огромные запасы.

При этом с той стороны противопоставить китайской технике не смогут ничего, ВПК стран Запада и так работает на пределе. Представьте, что через два месяца у России появилось в 100 раз больше гераней, в 100 раз больше дронов. Чем ответят США? Поставят ещё 30 очищенных от ржавчины абрамсов и три с половиной истребителя? Больше-то не смогут, так как Украинский фронт не является главным для них, им ещё за Тайвань надо воевать. Да, я согласен, Америкой сейчас управляют дураки. Но даже дураки понимают, что выиграть войну фабрик с Китаем — чистая утопия, для Запада в нынешней его плачевной форме это совершенно невозможно.

Таким образом, при выборе между вариантами «подморозить Украину» и «проиграть на Украине» США вполне могут выбрать «подморозить».

Если США согласятся на перемирие, мы это увидим: президент Зеленский подпишет нужные документы (продолжая при этом изрыгать воинственные проклятия в наш адрес). Если США не согласятся на перемирие, мы это тоже увидим: у наших военных внезапно появится много новой техники с белорусскими иероглифами на бортах. Напомню, обострение конфликта нашей стороне не нужно, так что официальных поставок, вероятно, не будет в принципе — только неофициальные.

Сколько времени Китай даст американцам на раздумья, я не знаю. Полагаю, к лету то или иное решение будет принято — если тянуть дольше, другие страны могут подумать, будто Китай слаб, и его угрозы ничего не стоят. На такую потерю лица Китай навряд ли захочет пойти.