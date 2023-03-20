Скандалы: Шоу из тюрьмы

Трамп выиграет выборы даже за решёткой

Бывшего президента США Дональда Трампа могут арестовать уже во вторник. Об этом он сам предупредил в соцсети Truth Social . — Ведущий кандидат от Республиканской партии и бывший президент Соединённых Штатов Америки будет арестован во вторник. Выходите на протесты, верните нашу страну! — написал он.

Накануне телеканал NBC сообщил о том, что уже на этой неделе Трампу могут предъявить обвинения из-за якобы имевших место выплатах порноактрисе Стефани Клиффорд (известной под псевдонимом Сторми Дэниелс) за молчание о якобы имевшейся между ними много лет назад интимной связи.

Ещё в 2018-м появилась информация о том, что якобы накануне выборов в ноябре 2016 года адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил Клиффорд $130 тысяч для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с будущим президентом. Трамп все эти годы продолжает отрицать связь с Клиффорд и какие-либо выплаты ей, обвиняя актрису во лжи. Сам Коэн впоследствии признал, что действительно платил Клиффорд, но, по его словам, сделал это из собственных средств без ведома Трампа.

Стоит отметить, что дача ложных показаний, а также любые финансовые махинации в США — крайне серьёзные обвинения, способные привести политика за решётку. Однако очевидно: тот факт, что это происходит сейчас, говорит о намерении нынешних властей вывести Трампа из игры накануне предстоящих в будущем году президентских выборов.

Впрочем, история с преследованиями Трампа тянется очень долго.

За что ещё могут посадить Трампа

Разговоры о возможном аресте Трампа появились ещё в конце его президентского срока — осенью 2020-го. Немецкое издание Focus назвало вероятность тюремного заключения для тогдашнего американского лидера весьма высокой. Поводом для преследования Трампа называли деятельность его детей: Иванки Трамп и Эрика в компании Trump Organization. Их подозревали в финансовых и налоговых нарушениях в период работы в компании отца. Самого Трампа обвинили в уклонении от уплаты налогов, что в США — крайне тяжёлое преступление. Как писал американский историк Тимоти Снайдер, спасти Трампа от тюрьмы или разорения сможет только очередное президентство.

Впрочем, победивший на выборах Джо Байден почти сразу заявил, что не будет инициировать уголовное преследование оппонента после того, как тот покинет Белый дом. При том что уже спустя два месяца у врагов Трампа появился ещё более шикарный повод посадить его — штурм его сторонниками Капитолия. За те события было арестовано более 700 человек, вынесено более двух сотен приговоров, включая реальные тюремные сроки, однако до самого Трампа добраться тогда так и не смогли.

Большинство экспертов склоняются к тому, что преследование проигравших оппонентов противоречит американской политической традиции. Тот же Трамп, став президентом, отказался от уголовного преследования Хиллари Клинтон по делу о её переписке и финансировании Фонда Клинтона зарубежными организациями. Сам Байден, возможно, не стал преследовать Трампа, понимая, что после его ухода из Белого дома он также может оказаться за решёткой вместе со своим сыном Хантером, которого тоже обвиняют в финансовых преступлениях. Одно время в Интернете активно ходили слухи, что это именно Хантер Байден просил отца баллотироваться, чтобы избежать грозившего ему уголовного преследования.

Однако, кажется, ситуация изменилась. Если два года назад у демократов ещё была надежда на то, что Трамп не пойдёт на выборы 2024-го, что Республиканская партия предпочтёт сама избавиться от него, то в ноябре прошлого года Трамп официально объявил о намерении баллотироваться, и никаких серьёзных конкурентов у него не предвидится. А если он выйдет на голосование против Байдена, то у демократа просто нет шансов, — об этом говорят все опросы общественного мнения.

Так или иначе, едва ли можно считать совпадением то, что 19 декабря спецкомитет палаты представителей принял решение рекомендовать Минюсту всё же выдвинуть против Трампа уголовные обвинения из-за штурма Капитолия по четырём пунктам, в том числе в «подстрекательстве к мятежу». Конечно, выводы этого комитета носят исключительно рекомендательный характер, но Минюст может к рекомендации и прислушаться.

— Люди понимают, что «Демократическое бюро расследований» работает, чтобы предотвратить моё участие в президентских выборах, потому что они знают: я их выиграю, — так прокомментировал это сам Трамп.

В том же декабре в резиденции Трампа во Флориде — нашли новые якобы не сданные политиком секретные документы. Первую партию обнаружили летом. За то, что Трамп не сдал часть секретных документов, по закону о шпионаже 1917 года бывшему президенту может грозить пять лет. Следствие по этому делу также продолжается.

В совокупности на Трампа при желании можно много чего навесить, в том числе поднять старые обвинения в связях с Россией (которые, казалось, были полностью провалены, но может так оказаться, что не полностью) и использовании служебного положения для давления на президента Украины Владимира Зеленского, за что Трампа пытались подвергнуть процедуре импичмента в 2020-м.

Почему именно дело о выплатах Дэниелс может привести Трампа за решётку? Очевидно, это самое старое дело против 45-го президента, по нему собрано больше всего материала и с него можно начать — остальные обвинения не заставят себя ждать.

— Если это произойдёт, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой, — написал в Twitter , комментируя новость о возможном задержании бывшего президента, американский предприниматель Илон Маск.

Можно ли выиграть выборы в США из тюрьмы

Возможно ли это, чтобы человек, находящийся в тюрьме, был избран президентом? Вообще-то, таких случаев в американской истории не было. Но теоретически возможность существует. В 1920-м один из лидеров Социалистической партии Америки — Юджин Дебс — баллотировался в президенты США, находясь в заключении по обвинению в нарушении закона о шпионаже. Выборы он, разумеется, не выиграл, собрав 3,4% голосов, но в теории мог бы. Дальше, если логически развивать ситуацию, избранный президент может помиловать сам себя или это может сделать вице-президент. Всё это гипотетические рассуждения, но американская конституция такой сценарий допускает.

Впрочем, американский суд может запретить Трампу баллотироваться на любые выборные должности, включая высший государственный пост, такое тоже возможно. И если противники Трампа хотят любой ценой не допустить его возвращения в Белый дом, они именно так и сделают.

Что дальше? Трамп призывает сторонников выходить на акции протеста в случае его ареста. Между тем телеканал NBC сообщает, что правоохранительные органы уже начали подготовку к возможным беспорядкам в центре Нью-Йорка, где проходит процесс. В пресс-службе нью-йоркской полиции заявляют, что постоянно находятся в состоянии готовности. Едва ли стоит ждать каких-то серьёзных беспорядков в эти дни, но вот если Трампа действительно посадят и запретят избираться, то всё может измениться.

Вторая гражданская в США — реальный сценарий

Вопрос о том, возможна ли в США новая гражданская война, витает в воздухе ещё с прошлых выборов, которые, по мнению многих политиков и простых граждан, были сфальсифицированы демократами. Однако тогда внешне всё выглядело куда более законно, чем если завтра они отправят за решётку своего конкурента и фаворита на выборах, запретив ему участие в них. И если тогда всё ограничилось локальным мятежом радикалов у Капитолия, в то время как большинство республиканцев молча приняли поражение, рассчитывая на реванш через четыре года, то, лишившись самой возможности реванша, сегодня сторонники Трампа могут повести себя куда более радикально.

Тогда, напомню, 18 республиканских штатов впервые в истории попытались оспорить итоги выборов, обвинив демократов в навязывании им президента. Завтра, убедившись в том, что демократы вошли во вкус и готовы костьми лечь у входа в Белый дом, не пуская туда республиканца, они могут просто объявить об отделении от США и создании собственного государства, как это было в 1861-м, что в итоге вылилось в гражданскую войну. Сегодня противоречия в американском обществе максимально приблизились к такой же точке кипения впервые более чем за полтора века.

Только если тогда это касалось самой Америки и её соседей, то сегодня гражданская война в крупнейшей ядерной державе — негативный сценарий уже для всего мира.

Дмитрий Родионов

Оригинал материала: “Лайф”