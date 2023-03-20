 

Компьютерная мышь с самым дорогим ценником составила 13,7 млн рублей

20.03.2023, 19:57, Разное
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PRAuction продал компьютерную мышь Engelbart и кодовое устройство Engelbart за 178,9 миллиона долларов. Это примерно 13,7 миллиона рублей. О продаже сообщило издание Hi-Tech Mail.Ru.

Прототип этой мыши является примером современных устройств ввода, разработанных для ПК. Engelbart отличается от других моделей тем, что имеет три кнопки вместо обычных двух и использует два диска, а не лазер для перемещения курсора по осям X и Y.Мышь можно использовать вместе с кодирующим устройством.

Это более старая версия большинства современных девайсов. Можно использовать пять кнопок устройства вместе с мышью для ввода текста и 31 другой комбинации. Данная модель появилась более 50 лет назад. В ее создании принимал участие Дуглас Энгельбарт, изобретатель компьютерной мыши.

Hi-Tech Mail.Ru утверждает, что цена продажи редкого набора – самая высокая из когда-либо заплаченных за компьютерную мышь.


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