Подмосковные врачи спасли ногу 65-летнему мужчине с некрозом

Врачи Сергиево-Посадской больницы в Подмосковье помогли мужчине, которому из-за нарушения кровотока в ноге, грозила ампутация. Об этом сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”. 65-летний пациент страдал от сильных болей, так как на пятке образовалась трофическая язва и развивался некроз.

В итоге врачи провели экстраанатомическую реконструкцию – пустили кровоток вне обычного анатомического расположения сосудов. Медики установили комбинированные сосудистые шунты, пишут “Вести Подмосковья”. Операция прошла успешно, пациент чувствует себя хорошо.