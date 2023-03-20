Мнение: Царское судно в ВМФ РФ, борьба с «бывшими» после революции и как в 1926 году записывали в украинцев

1. Судно «Коммуна», которое будет поднимать потерянный американцами дрон из Чёрного моря, не так давно отмечало свой столетний юбилей.



В 1915 на Путиловской верфи построили катамаран для проведения подводных работ. Судну дали название «Волхов», крёстной матерью корабля стала Мария Николаевна, дочь императора Николая II (ссылка).



Захватив власть, большевики расстреляли девушку и переименовали «Волхов» в «Коммуну». Под этим названием судно отработало ещё век, прошло Войну, подняло со дна бесчисленное количество подводных лодок и прочих кораблей и… продолжает работать до сих пор. При Андропове «Коммуну» хотели было передать учёным, в Академию Наук, но передумали — обследование показало, что судно отлично справляется со своими основными задачами, так что списывать его ещё рано.



Да, умели строить при царе…

2. К вопросу о «бывших» после революции, то есть о владельцах предприятий, об инженерах и о прочих представителях буржуазии. Некоторые полагают, будто с «осколками старого мира» революционеры обходятся как в «Незнайке на Луне», то есть грабят, но не убивают.



Реальность менее лубочна. Николай Крыленко, видный большевик, опубликовал в 1930 брошюру «Классовая борьба путем вредительства», скачать её можно вот здесь. Там он прямо пишет:



Специалисты старого времени, плоть от плоти и кость от кости самой буржуазии, непосредственные собственники-акционеры капиталистических предприятий и составили основную руководящую группу вредителей почти во всех отраслях промышленности, где вредительство нами раскрыто…

Вредитель Шухов говорит: «Старое инженерство нужно безусловно считать настроенным контрреволюционно в 90-95%…»

Особую группу вредителей, наконец, составили вредители военной промышленности. Мы насчитываем среди них 10 бывших генералов, 21 бывшего полковника…

В «Незнайке на Луне» ограбленному коротышками Скуперфильду позволили работать на его собственной фабрике в качестве простого рабочего. В Советской России с ним бы наверняка расправились: если не в 1918-1919, то чуть позже, как расправились с Мекком, Борисовым, Красовским, Мокшицким и так далее.



Характерный штрих. Самого Николая Крыленко борьба с воображаемыми вредителями тоже не довела до добра. Сначала товарищи его покритиковали, так как он слишком много времени тратил на альпинизм в ущерб партийным делам, а потом и расстреляли — вот как раз за в том числе и за вредительство.

3. При переписи 1926 в СССР применяли любопытную методику определения национальности. Если опрашиваемый говорил, что он нерусский, то его показания не переделывали. Но если опрашиваемый говорил, что он русский, переписчикам предписывалось немного поуговаривать — может быть, всё-таки не русский, а украинец или белорус: