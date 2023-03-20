 

Россия за свой счёт восстановит Белградский цирк

20.03.2023, 19:33, Разное
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Президент Сербии Александар Вучич поблагодарил российские власти за выделение 500 млрд евро на восстановление фасада и внутренних помещений Белградского цирка на Гаагском проспекте.

Согласно плану, старейший в Восточной Европе цирк будет полностью отреставрирован к концу 2024 года.

За 250 лет существования на арене Белградского цирка выступали известнейшие комики всех времён, включая Юрия Никулина, Джорджа Карлина и Луи де Фюнеса. Цирк также известен и как место проведения крупных культурных и политических мероприятий: так, именно здесь было провозглашено вступление Сербии в Первую мировую войну. После окончания войны в 1918 году в Сербии сложилась традиция, согласно которой каждый новый лидер этой страны накануне инаугурации выступал в цирке с символическим номером. Обычно это было жонглирование шариками или фокусы с картами. Традицию намерены оживить после того как уничтоженный в результате бомбардировок 1999 года цирк возобновит свою работу.

– Мы очень признательны российским коллегам за помощь, – сказал министр культуры Сербии Жижек Славич. – Наш цирк – гордость белградцев. Сюда люди ходят не только развлекаться, здесь они становятся свидетелями различных исторических событий. Ожидаю, что в ближайшие месяцы и годы их будет много, очень много.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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