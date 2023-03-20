Скандалы: Коммуналку модернизируют на деньги из ФНБ

В чем подвох раскупоривания «кубышки» в условиях дефицита бюджета

Похоже, что Фонд национального благосостояния в нашей стране перестает быть кубышкой государства «на черный день». Все активнее обсуждаются различные варианты накопленных там триллионов в разные экономические проекты. Благо «узких мест» в стране много. Одно из них — модернизация инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства. Которые, особенно зимой, частенько напоминают нам о себе горячими гейзерами из-под земли — но не теплом в жилых застройках.

Федеральная антимонопольная служба предлагает средства ФНБ использовать для обновления отечественной коммуналки.

В чем суть идеи антимонопольщиков? По комплексной заявке застройщика, ресурсоснабжающие компании могут построить инженерные сети для техприсоединения к тепло-водоснабжению и водоотведению. Это позволит не мелочиться и сразу создавать сети большого диаметра, на перспективу для подключения всех потенциальных объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Собственно, проект Федеральной антимонопольной службы не новый. Еще в начале минувшего года правительство одобрило программу, предусматривающую предоставление из ФНБ долгосрочных займов организациям на обновление в регионах систем тепло- и водоотведения и строительство очистных сооружений. И даже обозначены цифры. По распоряжению Михаила Мишустина, до конца 2023 года на проведение таких работ из ФНБ выделят 150 миллиардов рублей. Ранее эту сумму предполагалось выделить до 2025 года.

Казалось бы, можно только порадоваться тому, что лежащие «без дела» в «кубышке» миллиарды потратят на благое и нужное людям дело. Но не все так просто. Некоторые финансовые аналитики считают, что доступ к резервам ФНБ должен быть ограничен — особенно в условиях нынешнего дефицита бюджета. Как известно, по первым двум месяцам года его дефицит составил 2,6 трлн рублей, тогда как за весь год планировался в пределах 2,9 трлн.

И если сейчас запустить руку в эту «кубышку», то очень скоро от нее останутся ножки да рожки. А финансовая «подушка безопасности» все-таки должна оставаться, за ней Россия не один год была как за каменной стеной.

Впрочем, кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев говорит, что ФНБ создавался не только для того, чтобы аккумулировать средства, но и для того, чтобы реализовывать масштабные национальные проекты. А наше коммунальное хозяйство — безусловно, важнейшая для всей экономики проблема.

— Дефицит бюджета — на приговор для экономики, — поясняет он. — Есть разные меры, чтобы его балансировать. Главное, чтобы экономика страны развивалась, двигалась вперед. К модернизации сферы ЖКХ должны подключиться десятки и сотни отечественных компаний, производящих оборудование, в том числе современное энергосберегающее. На этой основе промышленность получит дополнительный импульс в производстве труб, кранов, вентилей, другого оборудования. Что даст стране дополнительный приток средств в бюджет. Но только в том случае, если средства из ФНБ расходовать правильно и эффективно.- за чем и должны следить антимонопольные службы.

Как нам пояснил эксперт Народного фронта по вопросам ЖКХ Павел Склячук, проект ФАС касается коммунальной инфраструктуры на новых строящихся объектах. Ведь не смотря ни на какие кризисы жизнь продолжается и города по программе комплексного развития территорий прирастают новыми жилыми микрорайонами. Между тем согласование проекта с ресурсоснабжающими организациями стоит примерно 30% от совокупной стоимости проекта застройки. Зачастую этих денег брать просто неоткуда… И второй момент — привлечение капиталов ФНБ предполагается на возвратной основе. Если компания использует средства Фонда на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения при новом строительстве, то через определенный срок она обязана вернуть эти средства государству.

— Это будет гораздо дешевле, чем кредит в банке, но займы подлежат возврату, — подчеркивает эксперт. — Это делается для того, чтобы снизить стоимость технологического присоединения, ускорить темпы строительства и, соответственно, стоимость квадратного метра для конечного покупателя.

А одобренная в прошлом году правительством программа по привлечению средств ФНБ направлена на уже существующие старые изношенные сети, их поэтапную замену. Там нет условий возврата, это целевые субсидии на модернизацию системы ЖКХ.

Кстати, по словам Склянчука, средний процент износа существующих коммунальных сетей — более 40%. Самыми изношенными являются сети водоснабжения и водоотведения. Сегодня они обновляются примерно на 3% в год от их общей протяженности. Но для того, чтобы они работали бесперебойно и надежно, обеспечивали стабильную подачу ресурсов, их необходимо заменять примерно на 5 % в год. К сожалению, сети стареют быстрее. Решить эту проблему как раз и призвана инициатива ФАС.

Однако, чтобы власти приняли окончательное решение по этому вопросу, нужно, чтобы как минимум замедлился процесс формирования бюджетного дефицита. Пока он прирастает со средней скоростью в триллион рублей в месяц, и на какие инфраструктурные проекты резервы из «кубышки» не направят: они требуются для латания дыр в казне.

Владимир Чуприн

Оригинал материала: “Московский комсомолец”