Придется спать на спине и ежедневно их расчесывать: как продлить жизнь наращенных ресниц

Наращивание ресниц — это лучшая полуперманентная процедура, которую вы можете сделать со своим лицом, чтобы выглядеть так, будто вы нанесли макияж, хотя на самом деле это не так. Однако красота требует жертв, и, чтобы наращенные волоски прослужили дольше, нужно придерживаться определенных правил ухода.

Спите на спине

Сон на спине — это лучшее, что вы можете сделать, чтобы продлить срок службы наращенных ресниц. Если вы спите на боку или на животе, ваши ресницы будут тереться о подушку, и от трения они могут выпасть. Конечно, сон на спине имеет и другие преимущества. Он помогает выровнять позвоночник, уменьшает головные боли, уменьшает заложенность носа, увеличивает поток воздуха и предотвращает появление морщин на лице.

Используйте шелковую наволочку

Шелк гипоаллергенен и не содержит химических веществ. В отличие от атласных наволочек, шелк плотно сплетен, а это значит, что он не будет задерживать пыль, грибки, постельных клещей, а также пыльцу и плесень.

Если спать на спине практически невозможно, шелковая наволочка поможет продлить срок службы наращенных ресниц. Поскольку шелк очень гладкий, ваши ресницы будут мягко скользить по нему, а вероятность того, что какое-либо трение приведет к выпадению или повреждению, сведена к минимуму.

Помимо этого шелковая наволочка также уменьшает ломкость волос, морщины и прыщи. Если вы хотите иметь наволочку высочайшего качества, купите изделие из тутового шелка. Его получают из тутового дерева, листья которого едят тутовые шелкопряды. Это самый прочный и долговечный шелк.

Не мочите ресницы в первые 48 часов

Одна вещь, которую вам скажет мастер по наращиванию ресниц, – это не мочить наращенные ресницы в течение 48 часов. Это связано с тем, что вода снижает вязкость клея для ресниц.

Несмотря на то что наращенные ресницы полностью фиксируются через 48 часов, вы все равно должны быть осторожны с ними, когда они намокают. В частности, помните о том, как вода попадает на них, когда вы принимаете душ. Давление воды или сила, исходящая от насадки для душа, может стянуть ресницы вниз и повредить их.

Чтобы избежать этого, убедитесь, что вы не стоите лицом прямо под насадкой для душа. После того как вы вышли из душа, аккуратно промокните ресницы насухо полотенцем и расчешите их чистой щеточкой.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Не пользуйтесь тушью

Самое лучшее в наращивании ресниц — это то, что оно устраняет необходимость носить тушь для ресниц. Наращивание — это ресницы, которые выглядят естественно длинными, трепещущими и завитыми, поэтому наносить тушь для ресниц бессмысленно.

Однако, если по какой-то причине вы все же хотите добавить тушь, имейте в виду, что это может сократить срок службы наращенных волос, так как удаление туши может привести к отслаиванию ресниц. Это особенно относится к водостойкой туши, которой вам следует избегать, так как для ее удаления обычно требуется более сильное средство для снятия макияжа.

Помимо туши вам также следует отказаться от использования щипцов для завивки ресниц.

Расчесывайте их ежедневно

Часто люди с наращенными ресницами опасаются расчесывать их, так как боятся, что некоторые ресницы выпадут. Тем не менее наращенные ресницы необходимо регулярно расчесывать, чтобы они оставались чистыми и аккуратными.

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

Помимо очистки ресниц от воды после душа кисточка для расчесывание поможет удалить с них ворсинки от ткани или частицы пыли.

Наносите сыворотку, специально предназначенную для наращенных ресниц

Многие мастера по наращиванию ресниц скажут вам не использовать сыворотку для ресниц, пока у вас наращенные ресницы, так как любые масла в ней могут помешать клею. Тем не менее есть специальные сыворотки для наращенных ресниц. Сыворотки — это формулы, стимулирующие рост ресниц. При регулярном применении сыворотка для ресниц продлевает телогеновую фазу роста, удлиняя цикл роста ресниц. Это сделает ресницы более густыми и сильными. А поскольку во время наращивания на свою ресницу наклеивается искусственная, под воздействием клея свой волос ослабевает, то витаминный комплекс ему просто необходим.

Наносите сыворотку на корни ресниц и обязательно убедитесь, что в ее составе нет масел.

Избегайте жирных средств по уходу за кожей и косметики вокруг глаз

Любые продукты, содержащие масло, могут разрушить клей для наращивания ресниц. Конечно, это не означает, что вы не можете использовать какие-либо масла на лице, — просто помните, куда вы их наносите.

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Избегайте области вокруг глаз, и, когда вы снимаете масло, используйте ткань и вытирайте лицо частями. Помимо продуктов по уходу за кожей на масляной основе имейте в виду, что масло также часто содержится в декоративной косметике. Проверьте список ингредиентов подводки для глаз, туши и кремовых теней для век, прежде чем наносить их.

Не прикасайтесь к ресницам, если в этом нет необходимости

Вы можете спать на шелковом постельном белье и избегать жирных продуктов сколько угодно, но, если вы всегда прикасаетесь к глазам, велика вероятность, что наращенные ресницы отклеятся быстрее. Любое чрезмерное натяжение или трение может повредить ваши наращенные волосы.

Но, конечно, это легче сказать, чем сделать, особенно если вы даже не осознаете, что трете глаза. С наращенными волосами в какой-то момент ваши глаза будут чесаться, и, когда это произойдет, просто постарайтесь не забывать быть очень осторожными.

Лучший совет — взять щеточку и расчесать их. Щетинки щеточки нежно поцарапают основание ваших ресниц, давая вам то облегчение, которое вы ищете.

Держите их в чистоте

Независимо от того, пользуетесь вы косметикой или нет, ресницы будут пачкаться в течение дня. Поле ухода ресницы не только будут выглядеть свежее после ежедневной чистки, но и прослужат дольше.

Главное в этом вопросе – правильно подобрать средство. Если хотите получить из процедуры максимум пользы, используйте специальное средство по уходу за наращенными ресницами. Но в целом можно использовать классическое пенящееся очищающее средство. Просто убедитесь, что в списке ингредиентов нет масла или глицерина. Что касается процесса очистки, вы можете использовать пропитанную чистящим средством кисточку, чтобы аккуратно протереть каждый волосок.

Используйте микрофибру вместо ватных дисков

Ни при каких обстоятельствах вы не должны использовать ватные диски для глаз, так как мелкие волокна только застрянут в ресницах и могут привести к их выпадению. Вместо этого вам следует осторожно промокнуть область вокруг глаз, а не тереть ее, и старайтесь выбирать салфетки из микрофибры.

Если есть возможность, лучше дать ресницам высохнуть самостоятельно — просто расчешите их щеточкой, чтобы ускорить процесс. Чем меньше давления вы на них оказываете, тем дольше прослужат наращенные ресницы.

Избегайте купания в соленой или хлорированной воде

После первых 48 часов полностью мочить ресницы совершенно безопасно, но, если вы планируете проводить много времени в бассейне или морской воде, имейте в виду, что наращенные волосы могут стать слабее. Учитывайте, что и хлор, и соленая вода могут повлиять на фиксацию наращенных ресниц, поэтому их нужно очищать сразу после купания.

Не делайте ресницы слишком тяжелыми

Хороший мастер по наращиванию ресниц скажет вам, когда что-то, что вы хотите, невозможно выполнить или вредно для здоровья глаз, и предложит вам другие варианты. Если у вас слабые, редкие и ломкие ресницы, мастер вообще может отказаться от наращивания.

С другой стороны, клиенты часто просят очень густые и длинные ресницы, и, поскольку их ресницы не могут выдержать такой вес, они в конечном итоге выпадают через пару дней после процедуры. Мастер с достаточным опытом сможет сказать, сколько отдельных накладных ресниц могут выдержать ваши натуральные.