Эластичные повязки на голову, защищающие волосы от макияжа и средств для умывания, стали модным самостоятельным аксессуаром: как можно носить их стильно

Одним из самых трендовых аксессуаров на весну-2023 является эластичная повязка для волос. Теперь ее можно и нужно использовать как украшение, выполняющее эстетическую функцию. Рассматриваем креативные идеи, как носить такой аксессуар, чтобы выглядеть современно и привлекательно.

В стиле ретро

Сейчас как никогда популярны всевозможные начесы и пышные прически. Если использовать эластичную повязку, то можно создать образ в стиле ретро. Сделайте бабетту, высушите челку так, чтобы она образовала форму валика. Эластичную повязку наденьте на голову так, чтобы она находилась как раз между челкой и начесом.

Дополните лук массивными сережками и солнцезащитными очками. У вас получится стильный и гламурный лук, который никого не оставит равнодушным. Вам же останется только ловить на себе восхищенные взгляды.

В стиле бохо-шик

Бывает, что в силу определенных обстоятельств не удается вовремя помыть голову. Поскольку волосы жирнеют от кончиков, то для решения проблемы нужно лишь скрыть их. Сделать это можно с помощью эластичной повязки. Такое простое украшение для волос позволит вам создать образ в стиле бохо-шик. Оставьте волосы распущенными, а повязку наденьте вокруг головы прямо поверх локонов.

С африканскими косичками

Африканские косички — прическа, которая долгие годы не выходит из моды. Естественно, она не предполагает наличие челки. Многих модниц с такой прической смущает только один нюанс. Заключается он в том, что при наличии африканских косичек хорошо видны мелкие коротенькие волоски, которые растут над лбом. Они очень короткие для того, чтобы их вплести, и порой портят внешний вид в целом.

В данном случае можно использовать эластичную повязку для волос, чтобы скрыть этот изъян. Экспериментируйте с техникой надевания аксессуара. Вы можете сделать один или несколько узлов на нем, перекрутить повязку несколько раз, чтобы она смотрелась более стильно.

С конским хвостом

Стильно смотрится прическа с конским хвостом, когда локоны туго сплетены и зафиксированы сзади или на макушке. В данном случае украшение для волос в виде эластичной повязки сделает ваш образ более спортивным. Попробуйте сделать узел на повязке так, чтобы он оказался спереди. Так повязка будет смотреться более стильно.

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Кстати, вы также можете сочетать эластичную повязку с прической в виде одной или нескольких косичек.

С блестящей одеждой

Лаконичная черная повязка без декора станет хорошим дополнением к нарядной одежде с блестками и пайетками. Например, если вы надеваете блестящую юбку, то она автоматически становится акцентной деталью вашего лука. Чтобы не перегружать образ, нужно подобрать другие вещи неброских оттенков. Например, черный свитер, черные сапоги и темные аксессуары в виде ботинок и эластичной повязки на голову.

С солнцезащитными очками

Аксессуары помогают эффектно преобразить любой образ. Эластичная широкая черная повязка позволит вам создать завершенный лук девушки, которая ведет активный образ жизни. Если такой образ кажется вам чуточку скучным или банальным, тогда добавьте еще аксессуаров. Например, солнцезащитные очки.

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Чтобы скрыть ушки

Повязку можно использовать и в практичных целях, а не только исключительно для украшения. К примеру, если на улице достаточно прохладно, но вам не хочется надевать шапку или капюшон, тогда широкая повязка на голову станет прекрасным решением проблемы. Ваши ушки будут в тепле.

Есть и еще одна функция, которую может выполнять данный аксессуар. Если у вас торчат кончики ушей, и вы комплексуете по этому поводу, то с помощью повязки сможете скрыть данную особенность. С помощью аксессуара кончики ушей будут прилегать к голове.

Что локоны не мешали

Эластичная повязка на голову — прекрасный способ сделать так, чтобы локоны не падали на лицо и не мешали обзору. Это одна из практических функций такой вещи. При наличии такого аксессуара вам не придется собирать волосы в хвост.

Большим преимуществом является тот факт, что повязку можно носить при наличии как длинных, так и коротких волос. Если у вас длинные локоны, то образ получится более элегантным и в то же время строгим. Если у вас короткая стрижка пикси, к примеру, тогда слегка взъерошьте волосы, чтобы создать на голове творческий беспорядок.

С помощью повязки ваш образ в целом получится более озорным и игривым.