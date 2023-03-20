 

Мнение: О технарях и гуманитариях

20.03.2023, 19:00, Разное
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(почему технари умные, а гуманитарии правят миром)

В сетевых баталиях по всему рунету часто идут в ход нелицеприятные сравнения технарей и гуманитариев. Правда, почему-то всегда только в одну сторону. Люди, получившие техническое (чаще всего инженерное) образование, любят уличить других в «гуманитарщине», под чем обычно подразумевается непонимание самых основ логики, незнание цифр и неумение ими оперировать, абсолютно неправомерные обобщения или унылый, оторванный от жизни догматизм. «Да вы, наверно, гуманитарий» – такой вопрос-утверждение со стороны технаря призван как бы ставить точку в любых дискуссиях, определяя собеседника как человека, по сути, ограниченно вменяемого и неспособного понять даже самых базовых вещей.

Что интересно, обратных наездов, в духе «да вы, наверное, технарь!» в Сети почти не встречается, хотя, казалось бы, чисто теоретически они вполне могли бы иметь место, хотя бы ради сетевого задора. Гуманитарии тоже могли бы предъявлять технарям – за хотя бы малую начитанность или там неумение держать себя за столом; но нет, обычно гуманитарии молчат и почти никак себя в этом качестве не проявляют, что, с точки зрения сетевого этикета, безусловно означает их полное поражение.

Но все ж интересно – а почему так? Почему «технари» все время всячески шпыняют и задевают «гуманитариев», а те обычно отделываются то ли высокомерным, то ли наоборот робким молчанием? С точки зрения психологии такая неравновесная агрессия как правило означает одно: тот, кто более активен – у того больше «зудит».

Сразу оговорюсь во избежание недопонимания: лично мне в сложившихся исторически раскладах всегда были более симпатичны «технари». Да, они бывают грубы, часто неотесаны, по-детски наивны, в их образовании зияют дыры порой в самых удивительных местах – но всё это искупается сохраняющимся во многих, несмотря ни на что, детским стремлением все-таки разобраться «как оно всё работает», и, главное – в них живет (не во всех, но во многих) детская же вера в то, что такое познание действительно возможно. Гуманитарии же, особенно советского разлива… в общем, об этом поговорим подробнее ниже.

Что же такое «зудит» у постсоветских «технарей»? Догадаться несложно. К сожалению, значительная часть людей с техническим или даже так называемым «естественно-научным» образованием к середине жизни с удивлением, а то и с горечью обнаруживает, что никакого образования у них, по сути, нет. Нет – в том смысле, что они, конечно, еще смутно помнят понятие интеграла, умеют складывать дроби и даже, если повезет, способны высчитать коэффициент прочности сварного шва без помощи таблиц; но их охватывает подозрение, с годами переходящее в уверенность, что настоящее образование – это про другое: про то, как жить, как понимать людей, как (и где!) находить смысл, и что это такое – смысл… Жизнь оказывается сложной штукой, в ее познании не помогает ни геометрия, ни таблицы Брадиса.

Словом, простого незамутненного технаря охватывает ощущение, что его где-то крупно… обманули. Вроде как учили, но – не тому. Он начинает с тревогой оглядываться вокруг в поисках альтернатив – и обнаруживает рядом этих с собой потешных и вроде бы никчемных существ – гуманитариев, тех, о которых всегда думал с презрением, как о зубрилах и бессмысленных начетчиках, способных только раздражать своим дурацким выискиванием грамматических ошибок в текстах. И – страшное подозрение: а вдруг?!

Продолжение с захватывающими и парадоксальными выводами – у меня на Бусти! Подписываемся на Бусти Сапожника, там нас ждет всё самое интересное!

Источник: Размышления вольного социолога


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